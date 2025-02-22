İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması

Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha
İstanbul Barosu'na terör fezlekesi! Başkan ve yönetimin hapsi isteniyor

İstanbul Barosu'na fezleke! Başkan ve yönetimin hapsi isteniyor
Diş hekimini başından vurup annesine video gönderen caninin ilk ifadesi ortaya çıktı

Başından vurup annesine video gönderdi! İlk ifadesi ortaya çıktı
Kar yağışı da durduramadı! 5 gündür arazinin ortasında öylece yanıyor

5 gündür arazinin ortasında yanıyor, harekete geçildi

Sağlık-Sen Genel Başkanı'ndan İdari İzin Tepkisi

Sağlık-Sen Genel Başkanı'ndan İdari İzin Tepkisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği'nin yoğun kar yağışı nedeniyle kadın kamu çalışanlarına idari izin vermesi ve sağlık çalışanlarının muaf tutulmasına tepki gösteren Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, kararın gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul Valiliği'nin yoğun kar yağışı nedeniyle 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığı kararda sağlık çalışanlarının muaf tutulmasına tepki gösteren Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Sağlık teşkilatında görevli kadın çalışanların 8 yaş altı çocukları da bakıma muhtaç, onların da okulları kapalı, onlar da yalnız kalacak. Bu karar yeniden gözden geçirilmeli" dedi.

8 yaş altı çocuğu bulunan kadın sağlık çalışanlarının da idari izinli sayılması gerektiğini söyleyen Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, alınan karara tepki gösterdi. Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun kar yağışı nedeniyle yarın İstanbul'da okullar tatil edildi, bazı kamu çalışanları idari izinli sayıldı. Ancak sağlık profesyonelleri yine kapsam dışı bırakıldı. Biz pandemi döneminden alışkınız bu duruma. Her meslek grubunu sayıp sağlık çalışanı hariç denilen yazılara. Ancak, sağlık teşkilatında görevli kadın çalışanların 8 yaş altı çocukları da bakıma muhtaç, onların da okulları kapalı, onlar da yalnız kalacak. Bu karar yeniden gözden geçirilmeli." - ANKARA

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! (Reklamdır)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Erciyes'te iki dilde hutbe birden
img

19 yaşındaki silahlı saldırgan öğretmeni bu yüzden vurmuş
img

Trump, ABD tarihine geçen ismi görevden aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olaylı maç Mertens'e pahalıya patladı

Olaylı maç başını yaktı
İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız

İstanbul'da tipi alarmı! Resmen donacağız
Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti

Son kabine kulisi: Erdoğan görüşüp teşekkür etti
Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı

19 yaşındaki silahlı saldırgan öğretmeni bu yüzden vurmuş
Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı

Oval Ofis'teki 145 yıllık tarihi masa "sümük" kurbanı oldu
Trump'tan sürpriz karar! ABD tarihine geçen ismi görevden aldı

Trump, ABD tarihine geçen ismi görevden aldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.