Sağlam sebze ve meyve atıklarıyla aşevi kuruldu, konserveler üretildi

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan 'Sosyal Kooperatifçilik Kapsamında İsrafın Önlenmesine Yönelik Uygulamaların Araştırılması ve Yaygınlaştırılması Alt Komisyonu'nda konuşan 'Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi' projesinin mimarı Ebru Baybara Demir, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde başlattıkları proje kapsamında haldeki 30 ton atık meyve sebze arasından sağlam olan yüzde 12-15'ini ayırarak, ihtiyaç sahipleri için aşevi kurduklarını söyledi.

Dünyanın en iyi 10 şefinden biri ödülüne 2 kez layık görülen ve 13 şehir ile 52 belediyede hayata geçirdiği 'Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi' projesinin mimarı Ebru Baybara Demir, komisyonda sunum yaptı. Demir, 2020 ve 2021 yıllarında ürün kaybı yaşanan 41 şehrin yüzde 93 daha az yağış aldığını, aşırı kuraklıktan çiftçilerin çok etkilendiğini ve buna bir çözüm üretmek için 'kompost' projesini başlattıklarını söyledi. Demir, toprakta olan biteni anlamanın çok önemli olduğunu ve sulamanın artık yetersiz olduğunu belirterek, "1999 yılında 150 metrede bulduğumuz yer altı sularını artık 850 metrede bulmakta zorlandığımızı gördük. Dolayısıyla bununla ilgili yapılacak bir şey vardı; kompost bize bunu sağladı. Kompost aslında topraktaki mevcut olan besin zincirini tekrar geri döndürmekle alakalı bir sistem. Toprakta bitki var, bitkinin besini olan organik madde var ve atmosferdeki karbonu kullanarak bunları işleyip, organik maddeyi ve bitkiyi besin olarak sürdüren bir besin zinciri var. Fakat kullanılan yanlış tarım yöntemleri, konvansiyonel tarımla birlikte bu besin zincirini kaybettiğimizden dolayı; şu anda su olduğu sürece ve gübre olduğu sürece üretim yapabildiğimiz bir tarım modeline sahip olduk. Çiftçi de bunun çok gerisinde kaldı. Konvansiyonel tarım kaçınılmaz; ama bunun yanı sıra topraktaki organik madde miktarını da diri tutmak ve besin zincirini kaybetmemek zorundayız" dedi.