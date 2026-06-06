Sabiha Gökçen'den Sıfır Atık Festivali'nde çevre farkındalığı

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği koordinasyonunda Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Sıfır Atık Festivali'nde yer alıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ISG, yarın sona erecek festivalde kurduğu özel stantta ziyaretçilerle buluşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında düzenlenen festival, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle etkinlik, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve çocuk-yaşlı sayısız katılımcıyı bir araya getirirken, Türkiye'nin sürdürülebilir gelecek vizyonuna katkı sunan uygulamalara da ev sahipliği yapıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı da sıfır atık ve sürdürülebilir çevre farkındalığı yaratan projelerini hem festival alanında açtığı stantta hem de terminalde sergilediği enstalasyonlarla sunuyor.

"Bazı yolculukların geri dönüşü yok"

ISG, Sıfır Atık Haftası kapsamında havalimanı terminali içinde "temiz gelecek" mesajıyla farkındalık etkinliği kurguladı. İç ve dış hat terminallerindeki bagaj alım karusellerine yerleştirilen ve içi terminalde bırakılan plastik atıklarla doldurulmuş şeffaf valizler, bavullarını bekleyen yolcuların ilgi odağı oldu. Bagaj karusellerindeki enstalasyonlarda yer alan "Bazı yolculukların geri dönüşü yok. Plastiğe hayır" mesajları ile yolcuların bagaj bekleme süresi, çevresel farkındalık deneyimine dönüştürüldü.

ISG gönüllüleri tarafından yürütülen iletişim çalışmaları sayesinde doğaya bırakılan atıkların görünmeyen ancak uzun vadeli etkilerine dikkat çekildi. Küçük görünen bireysel hataların küresel çevre sorunlarına dönüşebileceği de vurgulandı.

Çevre bilinci, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan festival, her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikleriyle öne çıkıyor. ISG, sosyal projeleriyle festival katılımcılarının ilgisini çekiyor. Stantta, özellikle seyahatlerde tüketilen yiyecek-içecek ambalajları, pipetler ve su şişeleri ile farkında olmadan artan plastik atık miktarına dikkat çekiliyor.

Festivalde yeniden kullanım kültürünü teşvik eden çeşitli deneyim alanları oluşturulurken, ziyaretçilerle etkileşimli aktiviteler de gerçekleştiriliyor. Sürdürülebilirlik temasını günlük yaşama taşıyan özel tasarım baskılı bez çantaların yanı sıra "I SAW Istanbul" temalı bucket şapka dağıtımları yapılırken, çevre dostu yaşam alışkanlıklarının görünür hale gelmesi hedefleniyor.

Öte yandan, Pendik Belediyesi tarafından Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ömerli Barajı çevre temizliği ve uçurtma şenliği, gönüllülerin katılımıyla başladı.

Etkinliğe destek veren ISG çalışanları baraj havzasında çevre temizliği yaparak, etkinliğe gönüllülük desteği sağladı. Doğaya bırakılan atıkların toplandığı etkinlikte, sürdürülebilir bir gelecek ve sıfır atık yaklaşımının önemine vurgu yapıldı.