Sabancı Topluluğu 100. Yılını Kutladı

Hacı Ömer Sabancı tarafından temelleri 1925 yılında kurulan Sabancı Topluluğu, 100. yıl kutlaması için İstanbul'da konser düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne aldığı etkinliğe Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyeleri, Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Kıvanç Zaimler, Sabancı Ailesi üyeleri, Sabancı Topluluğu'nun mevcut ve eski yöneticileri, topluluk çalışanları ve paydaşları başta olmak üzere 1000'e yakın davetli katıldı.

Sabancı Topluluğu'nun 100 yıllık tarihini gelecek vizyonuyla buluşturacak şekilde tasarlanan organizasyonda, zaman tünelinde oluşturulan görseller, davetlileri Sabancı'nın bu asırlık yolculuğuna ortak etti. Fuaye alanındaki nostaljik fotoğraflar, pamuk ticareti girişimiyle başlayan yolculuğun Türkiye'nin büyük holdinglerinden birine dönüşümüne ışık tuttu.

Konser öncesinde gösterilen, Hacı Ömer Sabancı'nın amcası Hacı Ahmet Sabancı ile Kayseri'den Adana'ya yürüyerek ulaşmasını konu alan "Birlikteliğin 100'ü" temalı film, Cumhuriyet'in kazandırdığı güven ve inançla temelleri atılan topluluğun 100 yıldır Türkiye'ye hizmet etme vizyonunu vurguladı.

"Ortaklık kültürü, Sabancı'da iş yapış şekli oldu"

Açıklamada etkinliğin açılışındaki konuşmasına yer verilen Hayri Çulhacı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun hemen sonrasında Hacı Ömer Sabancı'nın Adana'daki küçük ticarethanesinde, pamuk kantarını satın alarak pamuk ticaretine başlamasının üzerinden tam 100 yıl geçtiğine değinerek, "Sadece bir yıl dönümünü değil, bu topraklara duyulan sadakati, birlikte başarma iradesini ve yüzyıllık emeği de anıyoruz. Bu yolculuk, geçmişe saygıyla, bugüne güvenle ve geleceğe olan inançla yüründü." değerlendirmesinde bulundu.

Topluluğun kuruluş hikayesine değinen Çulhacı, şunları kaydetti:

"Hacı Ömer Sabancı'nın en büyük şansı, kendisi kadar akıllı ve işe sahip çıkan 6 evlada ve sevgisi ve dirayetiyle ailesine destek olan bir eşe sahip olmasıdır. Bu evlatlar, sağlığında en büyük yardımcıları oldular. Genç yaşta vefatından sonra ise babalarından aldıkları mirası daha da yücelttiler. Sabancı kardeşler, birlikte ve ahenkle çalıştılar, kararları birlikte tartışarak aldılar. Buna, ilk yıllarda Sabancı kardeşlerin birliği deyin, ilerideki yıllarda çalışanlar, hissedarlar, iş ortakları, kamu ve çevreyle değer yaratmak ve yaratılan değerlerin adil paylaşımı deyin."

Hayri Çulhacı, Sabancı'da ortaklık kültürünün kuruluştan itibaren iş yapış şekli olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"1970'li yıllarda menkul kıymetler borsasının ne olduğunun pek bilinmediği bir dönemde, Sabancı Grubu, Akçimento'yu, Lassa'yı, Kordsa'yı, Olmuksa'yı halka açtı. Yine bu dönemlerde ve takip eden yıllarda Toyota, Dupont, Bekaert, Bridgestone, Heidelberg, E.On, Carrefour, Ageas ve bunun gibi daha nice büyük uluslararası şirketlerle iş ortaklıkları kuruldu. Özellikle uluslararası ortaklıklarımız, bizim için yalnızca sermaye ya da teknoloji değil, aynı zamanda kurumsal yönetim kültürü, disiplin ve vizyon anlamında büyük katkılar sağladı. Bugün geldiğimiz noktada, ortaklarımızla kurduğumuz güçlü ilişkiler Sabancı Topluluğu'nun sürdürülebilir büyümesinin temel taşlarından biri."

Çulhacı, Hacı Ömer Sabancı'nın "Bu topraklardan aldığını bu toprakların insanlarıyla paylaşma" prensibinin, bugün hala tüm topluluğun faaliyetlerine yön verdiğini vurguladı.

Sabancı Topluluğu'nun sanayiye yaptığı yatırımların yanı sıra eğitimden kültüre, bilimden toplumsal sorumluluğa kadar birçok kalıcı alanda değer üretmeye devam ettiğini aktaran Çulhacı, Sabancı Vakfı, Sabancı Üniversitesi ve destek verdikleri yüzlerce projeyle topluma katkı sağladıklarını belirtti.

"Bu yüzyılda birçok değişiklikler yaşadık"

Sabancı'nın 100 yıllık yolculuğunda geleceğe inancını hiçbir zaman kaybetmediğini kaydeden Çulhacı, "Bu yüzyılda birçok değişiklikler yaşadık. Önümüzdeki yüzyılın bir öncekinden daha hızlı ve çetin geçeceğini, değişikliklerin daha yoğun olacağını biliyoruz. Teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediği çağımızda rekabetçi kalabilmek, teknolojiye ayak uydurabilmek ve dalganın üstünde sörf yapabilmek çok önemli." ifadelerini kullandı.

Çulhacı, bilgiyi taklit etmenin veya satın alıp uygulamanın bu çağda yeterli bir kriter olmadığını, rekabetçi olabilmek için bilgiyi üretmek ve sahip olmak gerektiğini, bu nedenle sürekli öğrenmeye yatırım yaptıklarını aktardı.

Yenilikçilik ve yaratıcılığa odaklandıklarını vurgulayan Çulhacı, "Farklı ve özgün fikirleri özendiriyoruz. Teknolojik gelişmeleri takip edebilmek için işbirlikleri kuruyoruz. Dijital teknolojileri en üst seviyede kullanmaya özen gösteriyoruz. Güven ve heyecanla yeni bir yüzyıla adım atıyoruz." değerlendirmesini yaptı.