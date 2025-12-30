Çarşamba'nın ekonomisi masaya yatırıldı

Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Saadet Partisi Çarşamba İlçe Başkanı İbrahim Seven ve beraberindeki parti heyeti, Çarşamba Ticaret Borsası'nı (ÇTB) ziyaret etti. Ziyarette, bölge ekonomisi, tarımsal üretim, ticaretin mevcut durumu ve borsanın faaliyet alanları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Heyeti, ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Atsan, Meclis Üyeleri Mehmet Çalışkan ve Hüseyin Işık, Genel Sekreter Sercan Yaşar ve Borsanın Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin karşıladı.

Ziyaret sırasında borsa yöneticileri, kurumun bölge tarımı ve ticaretine yönelik yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi vererek, yerel ekonominin güçlendirilmesi için yürütülen projeleri ve hedefleri aktardı. Ayrıca üyelerin beklentileri, üreticinin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Milletvekili Mehmet Karaman ise, Çarşamba'nın ekonomik potansiyeline dikkat çekerek, üreticiye ve yerel kalkınmaya yönelik her türlü çalışmayı önemsediklerini ifade etti. Karaman, bölge halkının sesini meclise taşımaya devam edeceklerini ve iş dünyasının taleplerini yakından takip ettiklerini belirtti.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve iş birliği mesajlarıyla sona erdi. - SAMSUN