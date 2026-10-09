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S&P, İngiltere'nin not görünümünü durağan tuttu, AA/A-1+ notunu teyit etti

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S&P, İngiltere'nin kredi notunu AA/A-1+ seviyesinde teyit etti ve not görünümünü durağan olarak korudu. Kuruluş, durağan görünümün enerji şokuna karşı ekonomik dayanıklılığı ve makul büyümeyi yansıttığını, risklerin yüksek kamu borcu ve mali kısıtlarla dengelendiğini belirtti.

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), İngiltere'nin kredi notunu "AA/A-1+" seviyesinde teyit ederken, not görünümünü "durağan" olarak korudu.

S&P, İngiltere ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiltere'nin uzun ve kısa vadeli, yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunun "AA/A-1+" seviyesinde teyit edildiği bildirildi.

Not görünümünün ise durağan olarak korunduğu kaydedilen açıklamada, "Durağan görünüm, Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan enerji şoku karşısında İngiltere ekonomisinin dayanıklılığını koruduğu ve korumaya devam edeceği, büyümenin ise makul ölçüde güçlü kalacağı yönündeki değerlendirmemizi yansıtıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu durumun ülkenin kısıtlı mali durumu, yüksek kamu borç seviyeleri ve borç servisi harcamaları da dahil olmak üzere yüksek kamu harcamalarından kaynaklanan risklerle dengelendiği aktarıldı.

İngiltere'de reel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesinin bu yıl yüzde 1,3 olmasının beklendiği bildirilen açıklamada, 2027-2029 döneminde ise ortalama yüzde 1,4 büyüme tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, Maliye Bakanlığının yüksek enerji fiyatlarına karşı hedefli destekler sağlaması nedeniyle 2026 mali yılında genel devlet bütçe açığının yüzde 4,8 düzeyinde olacağının, 2027-2029 döneminde ise mali konsolidasyonun süreceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

Yüksek hidrokarbon fiyatlarının enflasyonu etkilemeyi sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) 2026'nın sonlarında politika faizini 0,25 puan artırmasının beklendiği bildirildi.

Kaynak: AA
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