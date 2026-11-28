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NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Fransa'ya ilişkin kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e revize etti.

S&P Global'den yapılan açıklamada, Fransa'nın uzun ve kısa vadeli, yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarının "A+/A-1" seviyesinde teyit edildiği bildirildi.

Ülkenin kredi notu görünümünün ise durağandan negatife revize edildiği kaydedilen açıklamada, "Negatif görünüm, büyük bütçe açığının nasıl ele alınacağı konusunda zayıf bir siyasi mutabakatın bulunduğu bir ortamda, düşük ekonomik büyüme beklentileriyle birlikte artan kamu borcunu yansıtıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, gelecek iki yılda yüksek bütçe açıklarının anlamlı bir şekilde azalmaması veya ekonomik büyümenin uzun bir süre boyunca tahminlerin altında kalması durumunda Fransa'nın kredi notunun düşürülebileceği belirtilerek, bütçe açığının öngörülenden daha belirgin bir şekilde daralması ve ekonomik büyümenin hızlanması durumunda ise not görünümünün durağana revize edilebileceği aktarıldı.

Fransa'nın genel yönetim bütçe açığının 2026'da Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yüzde 5,5'i seviyesinde beklenenden yüksek gerçekleşeceğinin tahmin edildiğine işaret edilen açıklamada, "Fransa'nın bütçe açığının baskı altında kalmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Hala zayıf seyreden ekonomik büyüme ve ek bütçe konsolidasyonu önlemlerinin yokluğunda, açığın 2027 yılında yüzde 5,3 olmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, mevcut tahminlere göre Fransa'nın kamu borcunun artmaya devam edeceği, net borcun 2029 yılına kadar GSYH'nin yüzde 118'ine ulaşacağı ve buna paralel olarak faiz harcamalarında kademeli bir artış yaşanacağı belirtildi.

Ülkede siyasi kutuplaşmanın gelecek yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra da sürebileceğine dikkati çekilen açıklamada, bunun kamu borcunun GSYH'ye oranındaki artışı durdurmak için gereken açık azaltıcı önlemlerin ve büyümeyi destekleyici reformların uygulanmasını kısıtlamaya devam edebileceği vurgulandı.

Fitch Ratings de geçen ay Fransa'nın uzun vadeli kredi notunu "A+" olarak teyit ederken, not görünümünü durağandan negatife çevirmişti.

Kaynak: AA