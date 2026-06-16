Rusya ile Laos arasında nükleer enerji alanında iş birliği anlaşması imzalandı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Laos heyetinin Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında iki ülke arasında nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımı alanında iş birliğine yönelik hükümetler arası anlaşma imzalandığını bildirdi.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, anlaşma Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin ile Laos Başbakanı Sonexay Siphandone'nin katılımıyla, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ve Laos Sanayi ve Ticaret Bakanı Malaithong Kommasith tarafından başkent Moskova'da imzalandı.

İki ülke arasında nükleer enerji alanında kapsamlı iş birliğinin kurulmasına yönelik temel çerçeveyi oluşturan anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte taraflar, Laos'ta Rus tasarımı bir nükleer güç santralinin inşasına yönelik projeyi değerlendirmeye başlayabilecek. İlk aşamada, nükleer enerjinin ülkenin enerji sistemine entegrasyonuna ilişkin bir ön fizibilite çalışmasının gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Söz konusu çalışma, projenin en uygun yapılandırmasının ve santral için potansiyel saha seçeneklerinin belirlenmesine yardımcı olacak. Böylece Laos tarafı, ulusal nükleer enerji programının geliştirilmesine ilişkin kararlarını kapsamlı teknik değerlendirmelere dayalı olarak alabilecek.