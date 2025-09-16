Rusya ve IAEA İş Birliği Üzerine Görüşme

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Müdürü Rafael Grossi ile görüştü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Likhachev ve Grossi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 69. IAEA Genel Konferansı kapsamında bir araya geldi.

Ayrıca, Rostekhnadzor Başkanı Alexander Trembitsky ve Rusya'nın Viyana'daki Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov da görüşmeye katılan isimler arasında yer aldı.

Söz konusu görüşmede, Rusya ile IAEA arasındaki iş birliğinin temel alanları, Rus nükleer santrallerinin güvenliği ve Rusya nükleer endüstrisinin 80. yıl dönümü ve uluslararası gündemdeki konular ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Likhachev, IAEA Genel Konferansı'nın, Rusya için önemli bir yılda gerçekleştiğini belirterek, "Bu yıl Rusya nükleer endüstrisinin 80. yıl dönümünü kutluyoruz. 1954'te dünyanın ilk endüstriyel nükleer santralini inşa eden ve ardından 1957'de dünyanın ilk nükleer buzkıranını suya indiren ilk bizdik. Dünyadaki ilk tokamaklar ülkemizde 1950-1960'lı yıllarda inşa edildi ve 1973'te BN-350 hızlı nötron reaktörüyle dünyanın ilk güç ünitesini devreye aldık. 1950'lerin sonlarından bu yana Rusya tasarımı 59 güç ünitesi ve 22 araştırma reaktörü dünyanın çeşitli bölgelerinde inşa edildi." ifadelerini kullandı.

Likhachev, "IAEA'yı her zaman destekledik, şimdi de destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Yeni zorluklar göz önüne alındığında, bu özellikle önemlidir. Gittikçe daha fazla ülkenin kendi ulusal nükleer programlarını ve projelerini başlatmasıyla IAEA'nın rolünün nesnel olarak arttığına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rosatom'un, Batı Sibirya'da bulunan Tomsk Bölgesi'ndeki Seversk kentinde "Proryv" (Atılım) projesi kapsamında BREST-OD-300 yenilikçi hızlı reaktörü için bir uranyum-plütonyum nitrür yakıt üretim ünitesini pilot ve endüstriyel işletmeye aldıklarını kaydeden Likhachev, "Bu ünite, dünyada bir 4. nesil nükleer tesisin ilk işletme modülü oldu. Uluslararası anlaşmalar kapsamındaki tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz. Rusya teknolojilerine dayalı 9 ülkede nükleer santral inşaatı devam ediyor. 24 adet büyük kapasiteli güç ünitesinin yanı sıra küçük modüler reaktörler de aktif olarak inşa ediyoruz." bilgisini paylaştı.