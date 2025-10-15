Rusya ve Çin, Kuzey Denizi Rotası'nda Taşımacılığı Geliştirme Planını Onayladı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ile Çin Ulaştırma Bakanlığı, Kuzey Denizi Rotası üzerinden taşımacılığın geliştirilmesine yönelik ortak eylem planını onayladı.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya-Çin Hükümet Başkanları Düzenli Toplantılarına Hazırlık Komisyonu'nun Kuzey Denizi Rotası İşbirliği Alt Komisyonu'nun ikinci toplantısı Çin'in Harbin şehrinde düzenlendi.

Toplantıya Rus tarafından Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Çin tarafından ise Çin Halk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Liu Wei başkanlık etti. Toplantı sonunda Rusya ile Çin arasında Kuzey Denizi Rotası üzerinden taşımacılığın daha da geliştirilmesi için hazırlanan eylem planı onaylandı.

Açıklamaya göre, söz konusu yol haritasının geliştirilmesi ve onaylanması, sürdürülebilir bir ulaşım koridoru oluşturmayı amaçlıyor. İşbirliği, taşımacılık verimliliğini artırmak ve sermaye projelerini geliştirmek için modern lojistik ve teknolojik çözümlerin uygulanmasını öngörüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Lihachev, Rusya'nın Kuzey Denizi Rotası'nı kıtalar arasında daha hızlı, verimli ve güvenli bağlantı sağlayabilecek, 21. yüzyılın kilit ulaşım arteri olarak gördüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün alınan kararların, Kuzey Denizi Rotası potansiyelinin geliştirilmesi alanındaki Rus-Çin etkileşimine ek bir ivme katacağına ve işbirliği fırsatlarının büyük sermaye projelerine dönüşmesini sağlayacağına eminim. Etkileşimimiz, sadece dünya ticaret yollarını çeşitlendirmemize değil, aynı zamanda zorlu kuzey enlemlerinin geliştirilmesinde ileri teknolojileri uygulamamıza da imkan tanıyor."