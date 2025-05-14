25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Şara ve Selman bir araya geldi

Trump ve Şara bir araya geldi! Tarihi zirveye 2 lider daha eşlik etti
Pazarlık, taviz, af... PKK'nın fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu

Fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

Rusya-Ukrayna Savaşı Küresel Ekonomiyi Derinden Sarstı

Rusya-Ukrayna Savaşı Küresel Ekonomiyi Derinden Sarstı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şubat 2022'den bu yana süren Rusya-Ukrayna savaşı, tarım, enerji, turizm ve ulaştırma gibi birçok sektörde önemli dengesizliklere yol açtı. Özellikle enerji ihracatında Rusya'nın yaşadığı pazar kaybı ve tarım ürünleri arzındaki azalma dikkat çekiyor.

Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022'den bu yana devam eden savaş, küresel ekonomide tarımdan, turizm ve ulaşıma, enerjiden lojistiğe çok sayıda sektörde dengeleri değiştirdi.

Üçüncü yılını geride bırakan Rusya-Ukrayna savaşı, özellikle her ülkenin önemli roller oynadığı enerji alanında etkilere yol açtı.

Kovid-19 salgınının ardından toparlanmaya çalışan tedarik zincirlerindeki kırılganlıklar tekrar ön plana çıkarken, ülkelerin kritik sektörlerdeki bağımlılıkları gündeme geldi.

Savaştan önce küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 14'ünü, doğal gaz arzının ise yüzde 9'unu sağlayan Rusya'nın enerji ihracat yolları, savaşın ardından yaşanan yaptırım şoklarıyla derinden sarsıldı.

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda bulunan Rusya, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar AB'deki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı.

Savaş kaynaklı yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine ve üretimini artıran Norveç'e kaptıran Rusya, geçen yıl AB'ye yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk ederken, söz konusu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

Rus gazını Avrupa'ya taşıyan ana boru hatları Kuzey Akım 1, Kuzey Akım 2 ve Yamal-Avrupa savaşın ardından atıl duruma düşerken, Ukrayna üzerinden sevkiyat da 1 Ocak itibarıyla durmuştu.

Rusya'nın halihazırda Avrupa'ya boru hattıyla doğal gaz sevkiyatında tek güzergahı olarak Türk Akım ön plana çıkıyor.

Savaş öncesinde yıllık yaklaşık 17 milyon ton LNG gönderen ABD, savaşın ardından kıtaya 2023'te 50 milyon ton LNG tedarik etti.

Rusya, Avrupa'da yaşadığı pazar kaybını telafi etmek için sevkiyatını başta Çin olmak üzere Asya ülkelerine yönlendirmek için adımlar atıyor.

Sibirya'nın Gücü boru hattıyla Çin'e sevkiyatını sürdüren Rus enerji şirketi Gazprom, ilave tedarik için Sibirya'nın Gücü 2 adlı projeyi Çin ile hayata geçirmeyi planlıyor.

Tarımda arz endişeleri yaşandı

Savaş öncesinde Rusya ve Ukrayna, küresel buğday arzının yaklaşık yüzde 30'unu, arpa arzının yüzde 32'sini ve ayçiçeği yağının yüzde 50'sini karşılarken, iki ülke arasında başlayan çatışmalar tarımdaki dengeleri de değiştirdi.

Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden tahıl ürünleri sevkiyatı savaşla birlikte durma noktasına gelirken, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Girişimi sayesinde deniz yolu ihracatı tekrar başladı.

Karadeniz Tahıl Girişimi, Rusya ve Ukrayna arasındaki uzlaşmazlıklar nedeniyle Temmuz 2023'te askıya alınırken, Türkiye küresel gıda güvenliğine önemli katkı sağlayan girişimin tekrar hayata geçirilmesi için diplomatik çabalarını devam ettiriyor.

Savaş nedeniyle özellikle Mısır, Lübnan ve Somali gibi tahıl ithalatını ağırlıklı olarak Rusya ve Ukrayna'dan gerçekleştiren Afrika ülkelerinde gıda fiyatlarında artış yaşandı.

Dünyanın en büyük gübre ihracatçılarından Rusya'ya yönelik kapsamlı yaptırımlar da bu ürünün küresel pazarlara erişiminde sorunların devam etmesine neden oluyor.

Rusya, tarımda kaybettiği Batılı pazarları ise Afrika ülkeleriyle telafi etmek için adımlar atarken, Rusya Tarım Bakanlığı verilerine göre, ülkenin Afrika'ya tarım ürünleri ihracatı 2024'te önceki yıla kıyasla yüzde 19 artış kaydetti.

Hava taşımacılığı ve lojistik de etkilendi

Savaşın derinden etkilediği küresel sektörler arasında havacılık ve lojistik de yer alıyor.

Ukrayna, savaşın başladığı gün hava sahasını sivil uçuşlara kapatırken, AB, 28 Şubat 2022'de hava sahasını Rus uçaklarına kapattı.

Rusya da aynı gün hava sahasını AB dahil 36 ülkeye yasaklarken, söz konusu karşılıklı kısıtlamalar hala devam ediyor.

Yapılan çeşitli araştırmalarda, tüm uluslararası uçuşların yaklaşık yüzde 5 ila 10'unun, hava sahalarına yönelik kısıtlamalar nedeniyle güzergahlarını değiştirmek veya uzatmak zorunda kaldığı tahmin ediliyor.

Uçuşlarda yaşanan aksamalar nedeniyle Avrupa'ya Rus turistlerin seyahatleri etkilenirken, Avrupalı hava yolu şirketleri de Asya'ya uçuşlarda Rus hava sahasını kullanmadıkları için Çinli şirketlere karşı haksız rekabete maruz kaldıklarını dile getiriyor.

Lojistikte ise AB ve ABD'nin Rus tankerlerine yönelik kapsamlı yaptırımları ön plana çıkarken, Rusya'nın söz konusu yaptırımlardan kaçınmak için artık "gölge filo" adı verilen çok sayıda güzergahları gizlenebilen tankerler kullandığı öne sürülüyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
38 yıl suçsuz yere hapis yattı

38 yıl suçsuz yere hapis yattı! Kararı öğrenince hıçkırarak ağladı
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Neler yedirmişler neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı

Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu şarta bağlı
Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir tehlike bekliyor

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

Bakan talimatı verdi, meydanlarda tek tek kontrol başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.