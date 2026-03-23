Rusya'nın en büyük LNG üreticisi Novatek, Vietnam'a sevkiyat anlaşması imzaladı

Rusya'nın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz üreticisi Novatek, Vietnam ile LNG sevkiyatı için bir ön anlaşma imzaladı. Şirketin CEO'su Leonid Mikhelson, Vietnamlı alıcılarla yapılan görüşmelerin ardından sevkiyata en kısa sürede başlayacaklarını belirtti.

Novatek Üst Yöneticisi (CEO) Leonid Mikhelson, Rus devlet kanalı Vesti'ye yaptığı açıklamada, Vietnam ile LNG sevkiyatına ilişkin uzun süredir görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Vietnam'daki altyapı projeleriyle de ilgilendiklerini belirten Mikhelson, "LNG sevkiyatına yönelik Vietnamlı alıcılardan biriyle yakın bir zaman önce ön anlaşma imzaladık. En kısa sürede sevkiyata başlamaya hazırız." dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus enerji şirketlerinin Avrupa'ya sevk ettiği doğal gazı Asya pazarına göndereceğini söylemişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi

Savaşın seyrini değiştirecek talimat! Trump tehdidinden geri adım attı
FIFA'dan Adana Demirspor'a şok bir ceza daha

FIFA'dan Türk takımına şok bir ceza daha
Ülke yanıyor! Protestocuların hedef aldığı yer başbakanın konutu

Ülke yanıyor! Protestocuların hedef aldığı yer başbakanın konutu
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Görüntü Türkiye'den: Belediye başkanı gittiği işletmede böyle tekmelendi

Görüntü Türkiye'den: Belediye başkanı gittiği işletmede böyle tekmelendi
FIFA'dan Adana Demirspor'a şok bir ceza daha

FIFA'dan Türk takımına şok bir ceza daha
Gerçek mi değil mi? Bu videoyu görenler ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü! İzleyenler ikiye bölündü
Altındaki düşüş devam edecek mi? İslam Memiş yükseliş için tarih verdi

Altındaki düşüş devam edecek mi? İslam Memiş yükseliş için tarih verdi