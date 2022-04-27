Rusya, İngiliz Avam Kamarası üyeleri hakkında yaptırım kararı aldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği İngiliz Avam Kamarası'nın 287 üyesi hakkında yaptırım kararı aldı. Bu isimlerin artık Rusya'ya girişine izin verilmeyecek.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere hükümetinin 11 Mart'ta Rus Parlamentosu'nun 386 üyesini yaptırım listesine aldığı hatırlatılarak, karşılıklılık temelinde İngiliz Avam Kamarası'nın 287 üyesi hakkında Rusya'nın yaptırım kararı aldığı ifade edildi.
RUSYA'YA GİRİŞLERİNE İZİN VERİLMEYECEK
Yaptırım kararı alınan İngiliz milletvekillerinin Rusya karşıtı yaptırım araçlarının oluşturulmasında en aktif rolü üstlendiği ve "Rus karşıtı histerinin" artmasına sebep olduğu kaydedilen açıklamada, bu isimlerin artık Rusya'ya girişlerine izin verilmeyeceği aktarıldı.
Açıklamada, hakkında yaptırım kararı alınan Avam Kamarası üyelerinin isimleri de yer aldı.
AA / Ali Cura - Ekonomi