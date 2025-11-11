Haberler

Rusya ile Çin Arasında Kuzey Deniz Yolu'ndan Kargo Sevkiyatı Yüzde 59 Arttı

Güncelleme:
Rusya ve Çin arasında Kuzey Deniz Yolu üzerinden gerçekleştirilen kargo sevkiyatı bu yıl yüzde 59 artarak 280 bin tona çıktı. Artan küresel ticaret, jeopolitik gerilimler ve güvenlik riskleri, bu rotayı daha da önemli hale getiriyor.

Rusya ile Çin arasında Kuzey Deniz Yolu üzerinden kargo sevkiyatının bu yıl yüzde 59 artarak 280 bin tona çıktığı bildirildi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'dan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Deniz Yolu'nda artan kargo trafiğine ilişkin bilgilere yer verildi.

Küresel ticaretin yüzde 80'den fazlasının deniz taşımacılığı yoluyla gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, "Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler, Süveyş Kanalı çevresindeki artan güvenlik riskleri ve korsanlık tehdidi, yüzyıllardır küresel ticaretin ana atardamarları olarak hizmet veren geleneksel deniz yollarının kırılganlığını gözler önüne serdi." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu gelişmeler ışığında Arktik Okyanusu'ndan geçen ve 5 bin 600 kilometre uzunluğa sahip Kuzey Deniz Yolu'nun daha fazla ilgi çektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuzey Deniz Rotası, Batı Avrasya ile Asya-Pasifik bölgesi arasındaki en kısa deniz taşımacılığı rotası olarak öne çıkıyor. Güney rotalarına kıyasla seyahat süresini yüzde 30-40 oranında azaltarak yakıt tasarrufu ve karbon emisyonlarında önemli düşüşler sağlıyor."

Açıklamada, Kuzey Deniz Yolu üzerinden kargo sevkiyatının geçen yıl 2018'e kıyasla yaklaşık iki kat artarak 37,9 milyon tona çıktığı aktarıldı.

Kuzey Deniz Yolu'na uluslararası ilgi artıyor

Kanada, ABD, Çin, Hindistan ve Güney Kore gibi ülkelerin Arktik taşımacılığına yönelik yatırımlarını artırdıkları bilgisine yer verilen açıklamada, Güney Kore'nin bu yıl "Arktik Taşımacılık Dairesi" kurduğu, Çin ve Hindistan'ın da uzun vadeli Arktik stratejileri yürüttüğüne dikkat çekildi.

Rusya'nın Arktik kıyı şeridinin yüzde 50'sinden fazlasına sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, ülkenin bu alanda Çin'le işbirliğinin ise son dönemde hızlı artış kaydettiği ifade edildi.

İki ülke arasında 2025 için planlanan 22 konteyner sevkiyatının 17'sinin Kuzey Deniz Rotası üzerinden tamamlandığı vurgulanan açıklamada, "Rusya ile Çin arasında Kuzey Deniz Yolu üzerinden kargo sevkiyatı bu yıl yüzde 59 artarak 280 bin tona çıktı. Bu da bir önceki yıla göre yüzde 59 artış anlamına geliyor." denildi.

Açıklamada, Rosatom'un Kuzey Deniz Yolu'ndaki faaliyetlerin çevreye zarar vermemesi için çeşitli adımlar attığı da belirtilerek, Türk araştırma kurumlarının da katıldığı geniş ölçekli izleme programının da yürütüldüğünün altı çizildi.

Rosatom'un, Kuzey Deniz Yolu'nun artan önemiyle dünyadaki tek nükleer buzkıran filosunu da genişletmeye devam ettiği anımsatılan açıklamada, 4 metre kalınlıkta buz kırabilecek ve 50 metre genişliğinde kanal açabilecek "Rossiya" buzkıranının da yakında faaliyete geçeceği ifade edildi.

Açıklamada, Rossiya'nın devreye alınmasıyla Kuzey Deniz Yolu'nun doğusunda yıl boyunca seyrüsefer yapılmasının mümkün hale geleceği kaydedildi.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, açıklamada yer alan değerlendirmesinde, Kuzey Deniz Yolu'nun "21. yüzyılın ana ulaşım atardamarı" olduğunu belirterek, rotanın kıtalararası bağlantıları daha hızlı ve güvenli hale getirdiğini ve büyük ortak projelere zemin hazırladığını söyledi.

