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Rusya, Ermenistan'dan tüm karantinaya tabi ürünlerin ithalatını sınırlandıracak

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Rusya, Ermenistan menşeli karantinaya tabi tüm ürünlerin ithalatına 12 Haziran’dan itibaren geçici kısıtlama getireceğini duyurdu. Zararlı maddelerin tespit edilmesi ve denetim yetersizliği gerekçe gösterildi.

Rusya'nın Ermenistan'dan karantinaya tabi tüm ürünlerin ithalatına geçici kısıtlama getireceği bildirildi.

Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Servisinden (Rosselhoznadzor) yapılan açıklamada, Ermenistan menşeli ve bu ülkeden gönderilen tüm karantinaya tabi ürünlerin Rusya'ya girişinin 12 Haziran'dan itibaren sınırlandırılacağı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ürünlerin Rusya üzerinden Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerine transit geçişine de izin verilmeyeceği kaydedildi.

Kısıtlamaların, ürünlerin güvenli şekilde takip edilmesini sağlayacak bir mekanizma oluşturulana kadar süreceğine işaret edilen açıklamada, kararın, zararlı ürünlerin düzenli şekilde tespit edilmesi nedeniyle alındığı bildirildi.

Rosselhoznadzor'un, mayıstan bu yana bazı ürünlerin ithalatını kademeli şekilde sınırlandırdığının ifade edildiği açıklamada, buna rağmen ihlallerin devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, haziranda ceviz, kuru şeftali ve domateste zararlı maddeler tespit edildiği aktarılarak, Ermenistan'daki denetimlerin yetersiz kaldığı ve ülkenin bitki sağlığı sertifikasyon sistemine yönelik güveni sarstığı ifade edildi.

Rusya, son dönemde Ermenistan'dan çok sayıda tarım ürünü ithalatına kısıtlamalar uygulamaya başlamıştı. Rus ve Ermeni yetkililerin karşılıklı eleştirel açıklamaları ise dikkati çekiyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) girmesi halinde, Rus pazarına gönderdiği ürünler için AEB standartlarının geçerli olmayacağını söylemişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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