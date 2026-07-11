Haberler

Rusya petrol rafinerilerini korumak için adımlar atıyor

Rusya petrol rafinerilerini korumak için adımlar atıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, insansız hava aracı saldırıları nedeniyle bazı rafinerilerin devre dışı kaldığını, akaryakıt açığı oluştuğunu ancak hükümetin rafineri korumasını güçlendirdiğini ve iç piyasayı öncelemek için ihracatı geçici olarak yasakladığını açıkladı.

RUSYA Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus yetkililerin petrol rafinerilerinin korunmasını güçlendirmek için gerekli tüm adımları attığını bildirdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Tver bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada ülkede akaryakıt piyasasında sorunlar bulunduğunu kabul etmeleri gerektiğini söyledi. Akaryakıt piyasasındaki sorunlar nedeniyle bazı bölgelerde araç kuyruklarının olduğunu belirten Novak, "Akaryakıt açığı, petrol rafinerilerinin insansız hava aracı saldırıları nedeniyle kısmen devre dışı kalarak onarıma alınmasından kaynaklanıyor. Buna rağmen, dikey entegre petrol şirketleri kendi benzin istasyonlarında fiyatları enflasyon seviyesinin üzerinde artırmadı" ifadelerini kullandı.

Novak, hükümetin rafinerilerin korunmasını güçlendirmek, tesislerde yeterli üretimi sağlamak ve iç piyasayı öncelemek için çalıştığını kaydederek, Rusya'nın üretim kapasitesinin yeterli olduğunu ve ülkenin genel olarak akaryakıt ihtiyacını tam karşılayabildiğini aktardı. Rusya'nın akaryakıt ihracatı yapabildiğini vurgulayan Novak, "İç piyasayı güvence altına almak amacıyla benzin ve dizel yakıt ihracatı geçici olarak yasaklandı, durumu istikrara kavuşturmak için gerekli adımlar atılacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
Çankaya Belediye Başkanı Güler'in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık

Belediye başkanının gözaltına alınacağı havalimanında hazırlık var
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Bir tek o açıklanmamıştı! Zirvede liderlere içki ikram edildi mi?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek'e yumurtalı protesto

Belediye meclisinde müstehcen görüntü isyanı! Ardına bakmadan kaçtı
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı o isim mi olacak? 'Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa...'

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı için o isim işaret edildi
40 ay boyunca yaşadığını kanıtlamaya çalıştı: 'Gözün aydın' diyerek müjdeyi verdiler

40 ay kanıtlamaya çalıştı: 'Gözün aydın' diyerek müjdeyi verdiler
Türkiye'ye gelen fenomenden sokak satıcısına unutamayacağı bahşiş

Türkiye'ye gelen fenomenden sokak satıcısına unutamayacağı bahşiş
Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı

En acı tablo! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan, İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar

Portekizli modelden İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran'ı şoke edecek gelişme