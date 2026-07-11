Rusya petrol rafinerilerini korumak için adımlar atıyor

RUSYA Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus yetkililerin petrol rafinerilerinin korunmasını güçlendirmek için gerekli tüm adımları attığını bildirdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Tver bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada ülkede akaryakıt piyasasında sorunlar bulunduğunu kabul etmeleri gerektiğini söyledi. Akaryakıt piyasasındaki sorunlar nedeniyle bazı bölgelerde araç kuyruklarının olduğunu belirten Novak, "Akaryakıt açığı, petrol rafinerilerinin insansız hava aracı saldırıları nedeniyle kısmen devre dışı kalarak onarıma alınmasından kaynaklanıyor. Buna rağmen, dikey entegre petrol şirketleri kendi benzin istasyonlarında fiyatları enflasyon seviyesinin üzerinde artırmadı" ifadelerini kullandı.

Novak, hükümetin rafinerilerin korunmasını güçlendirmek, tesislerde yeterli üretimi sağlamak ve iç piyasayı öncelemek için çalıştığını kaydederek, Rusya'nın üretim kapasitesinin yeterli olduğunu ve ülkenin genel olarak akaryakıt ihtiyacını tam karşılayabildiğini aktardı. Rusya'nın akaryakıt ihracatı yapabildiğini vurgulayan Novak, "İç piyasayı güvence altına almak amacıyla benzin ve dizel yakıt ihracatı geçici olarak yasaklandı, durumu istikrara kavuşturmak için gerekli adımlar atılacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı