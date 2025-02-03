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Rusya'dan OPEC'e petrol fiyatları tepkisi: Trump'ın teklifi kabul edilemez

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ABD'nin OPEC'e yönelik petrol fiyatlarını düşürme çağrısını 'kabul edilemez' bulduklarını açıkladı. OPEC+ toplantısında konuşan Novak, 2023'te kabul edilen gönüllü üretim kısıntılarının kademeli olarak azaltılacağını belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ABD'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüne (OPEC) yönelik petrol fiyatlarını düşürme çağrısını "kabul edilemez" bulduklarını söyledi.

Novak, bugün düzenlenen ve OPEC ile Rusya'nın da bulunduğu bazı petrol üreticilerinden oluşan OPEC+ toplantısı kapsamında Rus devlet kanalı Rossiya-24'e açıklamalarda bulundu.

Petrol piyasalarındaki durumu aylık bazda takip etmeye devam edeceklerine işaret eden Novak, "Üretimde 1 Nisan'dan itibaren başlayacak kademeli artış takvimine göre, 2023'te kabul edilen gönüllü üretim kısıntısını 1,5 yıl boyunca azaltacağız." dedi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Novak, ABD'de yeni yönetimin petrol piyasalarında yeni zorluklar ortaya çıkarttığını anlatarak, "OPEC'e, rekabetçi olmayacak bir şekilde ve pazar payını artırmak için petrol fiyatlarını düşürme çağrısında bulundular" diye konuştu. OPEC+ üyelerinin, birlik nezdinde varılan anlaşmalara tümüyle bağlı olduğunu vurgulayan Novak, "Küresel petrol piyasasının işleyişine yapay ve haksız müdahale girişimleri kategorik olarak kabul edilemez" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Suudi Arabistan ile OPEC üyelerinden petrol fiyatlarını düşürmelerini talep etmişti.

Rusya'dan OPEC'e petrol fiyatları tepkisi: Trump'ın teklifi kabul edilemez
Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCENGİZ HAN:

Petrol fiyatlarını düşürün de bizler de elinizi OPEK

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