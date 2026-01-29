Haberler

Rusya Maliye Bakanlığı, bireylerin külçe altın ihracatını kısıtlama hazırlığında

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev, bireylerin 100 gramdan fazla altın külçesini yurt dışına çıkarmalarının yasaklanması için hükümete teklif sunduklarını açıkladı. Bunun ardında, batılı yaptırımların etkisiyle artan altın talebi yatıyor.

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev, ülkede bireylerin 100 gramdan fazla altın külçesini yurt dışına çıkarmalarının yasaklanması için hükümete teklif sunduklarını söyledi.

Moiseyev, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamada bulundu.

Bireylerin Rusya'dan 100 gramdan fazla külçe altın ihraç etmesini yasaklamaya hazırlandıklarını belirten Moiseyev, "Tüm kurumlarla mutabakata vardık ve teklifi hükümete sunduk. Hükümet tarafından oldukça hızlı bir şekilde incelenip başkanlık idaresine değerlendirilmek üzere gönderileceğini umuyorum." dedi.

Dünyanın en büyük altın üreticilerinden Rusya'da, batılı ülkelerin yaptırımlarının ardından değerli metale yönelik ilgi de artıyor.

Rusya'nın altın rezervleri Kasım 2025'te ilk kez 300 milyar doları aşarken, ülkenin uluslararası rezervlerinde altının payı da yüzde 42,3'e çıktı.

Moskova Borsası'ndaki (MOEX) değerli metal piyasasında toplam işlem hacminin 2025'te bir önceki yıla göre üç kattan fazla artarak 3 trilyon rubleyi (yaklaşık 38 milyar dolar) geçtiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
