Rusya-Asya İş Konseyi Başkanı: Çin Uluslararası İthalat Fuarı büyüme ve kalkınma fırsatları sunuyor

Rusya-Asya İş Konseyi Başkanı Maxim Kuznetsov, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) tüm katılımcılara büyüme ve kalkınma fırsatları sunarak güvenilirlik ve kaliteyle eş anlamlı bir marka haline geldiğini söyledi.

MOSKOVA, 7 Kasım (Xinhua) -- Rusya- Asya İş Konseyi Başkanı Maxim Kuznetsov, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) tüm katılımcılara büyüme ve kalkınma fırsatları sunarak güvenilirlik ve kaliteyle eş anlamlı bir marka haline geldiğini söyledi.

Kuznetsov kısa süre önce Xinhua ile yaptığı söyleşide, fuarda binlerce katılımcı ve alıcının yeni iş bağlantıları kurabileceğini, bunun da yeni ticaret, ekonomi ve yatırım projelerinin gelişimi için zemin oluşturacağını kaydetti.

Rus iş lideri, Rusya-Asya İş Konseyi'nin birçok üyesinin her yıl düzenlenen fuara katılıp ürünlerini sergileme ve yeni iş bağlantıları kurma imkanına sahip olacağını belirtti.

Kuznetsov, "Çin, yüksek kalkınma dinamikleri ve açıklık politikasıyla uzun yıllardır Rusya için kilit önemdeki pazarlardan biri" dedi.

Kuznetsov, "Çin ekonomisinin büyüme oranı, 2023'te bile dünya ortalamasının oldukça üzerinde. Bu da Çin kalkınma modelini, Kuşak ve Yol İnisiyatifi üyeleri dahil olmak üzere birçok ülke için daha cazip hale getiriyor" dedi.

Bu yıl Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıldönümü. Kuznetsov'a göre Avrasya Ekonomik Birliği ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin uyumlu hale getirilmesi, Rusya açısından önemli bir odak noktası.

"Bu, Büyük Avrasya Ortaklığı çerçevesinde daha eşitlikçi ekonomik kalkınma fırsatlarını beraberinde getiriyor" diyen Kuznetsov, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın özellikle Kuşak ve Yol işbirliği bağlamında ticaretin ve ekonomik ilişkilerin gelişimi için önemli bir platform haline geldiğini vurguladı.

Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın küresel ekonominin sağlıklı gelişimi açısından önem arz ettiğine inanan Kuznetsov, "Dış ticaret akışları, küresel ekonomi organizmasında adeta kan akışına benziyor. Çin Uluslararası İthalat Fuarı gibi etkinlikler bu kan akışını hızlandırarak nihayetinde küresel ekonomik kalkınmayı da iyileştirir" diye konuştu.