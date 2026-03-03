Haberler

Rusya'da Körfez ve Güneydoğu Asya'ya tur rezervasyonlarının azaldığı bildirildi

Rusya Tur Operatörleri Birliği, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Basra Körfezi ve Güneydoğu Asya ülkelerine yapılan tur rezervasyonlarının azaldığını bildirdi. Bölgedeki hava sahalarının kapanması nedeniyle uçuşlar ve tur satışları etkilendi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Basra Körfezi ve Güneydoğu Asya ülkelerine yapılan tur rezervasyonlarının azaldığını bildirdi.

ATOR'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Rus turistlerin tur rezervasyonlarında yaşanan değişime ilişkin bilgiler aktarıldı.

Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle bölge ülkelerdeki çok sayıda hava sahasının kapandığına işaret edilen açıklamada, söz konusu durum nedeniyle bölge ülkelere uçuşların yanı sıra bağlantı sağlanan diğer ülkelere ulaşımın da etkilendiği vurgulandı.

Bölge ülkelere yapılan tur satışlarının kısmen iptal edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Rusya'da Basra Körfezi ve Güneydoğu Asya ülkelerine yapılan tur rezervasyonlarının da azaldığı kaydedildi.

Açıklamada, bölgede yaşanan kriz öncesinde özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) tur satışlarının "son derece iyi" seviyede olduğu paylaşıldı.

Türkiye'nin geleneksel olarak lider konumda bulunduğu Rusya'daki tur satışlarında, BAE ve Güneydoğu Asya ülkeleri de talep gören bölgeler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
