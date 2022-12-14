Rus emlakçı bile Antalya'daki kira fiyatlarından dert yandı! Türkler hakkında dedikleri çok konuşulur

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası Antalya'ya akın eden Ruslar hakkında bir Rus emlakçı konuştu. Bölgede fiyatların yükseldiğini belirten emlakçı, "Türklere hak veriyorum. Ortalama geliri olan bir Türk'ün Konyaaltı'nda, Lara'da kiraya çıkması artık gerçekten mümkün değil" dedi.

24 Şubat tarihinde patlak veren Rusya- Ukrayna savaşı sonrası birçok Rus ve Ukraynalı Türkiye'ye geldi. Özellikle Antalya'ya yoğun ilgi gösteren göçmenler civardaki evleri tutmaya başladı.

"KİRALAR 4-5 KART ARTTI"

Reuters'a konuşan bir Rus emlakçı ise Antalya'da yaşanan bu durum sonrası artan kira fiyatlarına değindi. Antalya'da 11 yıldır emlakçılık yaptığını belirten şahıs, "Kiralar 4-5 kat arttı, satın almada da fiyatlarda yüzde 30-40 artış oldu. Ama TL'nin değeri çok düştüğü için, fiyatlar hala Ruslar için karşılanabilir durumda. Özellikle diğer ülkelerle karşılaştırıldığında gayet makul" yorumunu yaptı.

"TÜRKLERE HAK VERİYORUM"

Açıklamalarının devamında kira fiyatlarından şikayet eden Türklerle ilgili konuşan emlakçı, "Ben de burada oturan biri olarak, Türklere hak veriyorum. Ortalama geliri olan bir Türk'ün Konyaaltı'nda, Lara'da kiraya çıkması artık gerçekten mümkün değil" diyerek, "Ama bu kampanya bence insanlara değil, daha çok sisteme, yönetime tepki. Çünkü buraya gelen yabancılar da savaştan, mağduriyetten geliyorlar; tatile, eğlenmeye değil" dedi.