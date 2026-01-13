Haberler

Rus devlet petrol şirketi Roszarubezhneft: Venezuela'daki varlıklarımız Rusya'ya aittir

Güncelleme:
Rus devlet petrol şirketi Roszarubezhneft, Venezuela'daki mülkiyetinin tamamen Rusya Federasyonu'na ait olduğunu duyurdu ve uluslararası hukukun gereklilikleri doğrultusunda faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti.

Rus devlet petrol şirketi Roszarubezhneft, şirketin Venezuela'daki varlıklarının Rusya'ya ait olduğunu bildirdi.

Roszarubezhneft'in, Rus haber ajansı TASS'ta bulunan açıklamasında, şirketin Venezuela'daki varlıklarına dair değerlendirmelere yer verildi.

Şirketin Venezuela'daki faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Şirket, uluslararası ortaklarıyla yakın işbirliği içinde üstlendiği yükümlülükleri titizlikle yerine getirmeye devam edecek, ortak petrol üretim projelerine ilişkin ortaya çıkan zorluklara etkin bir şekilde yanıt vermeye öncelik verecektir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şirketin Venezuela'daki varlıklarının piyasa koşulları doğrultusunda satın alındığına işaret edilirken, "Roszarubezhneft'in Venezuela'daki tüm varlıkları Rusya Federasyonu'na aittir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in Venezuela'daki varlıkları, ABD'nin yaptırımlarının ardından 2020'de Rus devletine ait Roszarubezhneft'e devredilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin 3 Ocak'ta düzenlediği askeri operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından, Venezuela'yı ve ülkenin petrol varlıklarını ABD'nin "yöneteceğini" açıklamıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
