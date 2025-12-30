Rossmann e-ticaret pazarındaki operasyonel kapasitesini 4 kat artırdı

Rossmann Türkiye Genel Müdürü Hakan Ejder, yeni lojistik merkezleri dolayısıyla sipariş çıkış kapasitelerini 4 kata kadar yükselttiklerini belirterek, " Aydın'daki depomuzun devreye girişiyle günlük sipariş çıkış kapasitemiz 25 bin-35 bin bandına kadar yükseldi." dedi.

Dirk Rossmann tarafından 1972'de Almanya'da kurulan ve bugün Türkiye dahil 10 Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren Rossmann GmbH, yaklaşık 5 bini aşan mağazası ve 65 bin 500 çalışanıyla sektörün küresel oyuncuları arasında yer alıyor.

Türkiye perakende pazarında 15 yılı geride bırakan Rossmann, 2025'te yakaladığı büyüme ivmesini 2026'da dijitalleşme ve nitelikli insan kaynağı yatırımlarıyla sürdürmeyi planlıyor.

Şirket, gelecek dönem stratejileri kapsamında mağaza müdürü yetiştirme süreçlerini kurumsallaştırarak "Rossmann Perakende Akademisi" çatısı altında toplamaya hazırlanıyor.

Bu yıl 43 ilde toplam 211 mağaza sayısına ulaşan şirket, lojistik altyapısını da güçlendirerek Aydın'daki yeni merkeziyle e-ticaret gönderim kapasitesini 4 kat artırdı.

Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında 15 bin fidanı toprakla buluşturan marka, sürdürülebilirlik odaklı ürün gamını da genişletti.

Rossmann Türkiye Genel Müdürü Hakan Ejder, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2025 yılının güçlü performansla taçlandırdıkları özel bir yıl olduğunu söyledi.

Açılışını yaptıkları mağazalarla parfümeri kanalının en hızlı büyüyen markalarından biri olmaya devam ettiklerini dile getiren Ejder, nisan ayında "Coffee Corner" konseptiyle açtıkları 200'üncü mağazalarının, müşteri deneyimi yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etti.

Sadakat programları Rossmann Kart'ın 6,2 milyon üyeye ulaştığına dikkati çeken Ejder, bu sayede kişiselleştirilmiş müşteri özel tekliflerini her yıl daha fazla müşterileriyle buluşturabildiklerini belirtti.

Önceden günlük sipariş çıkış kapasiteleri 5-10 bin ile sınırlıyken Aydın'daki depolarının devreye girişiyle bu rakamın 25 bin-35 bin bandına yükseldiğini söyleyen Ejder, "E-ticarette Aydın'daki yeni lojistik merkezimizin devreye girmesiyle günlük sipariş çıkış kapasitemizi 4 kat kadar yükselttik. Bu sayede müşteri memnuniyetimizi ve operasyonlarımızın verimliliğini önemli ölçüde artırdık." diye konuştu.

Ejder, tedarikçilerinin değerlendirmeleri doğrultusunda Advantage Group International tarafından hazırlanan bağımsız raporda, 2025'in Türkiye Perakende Sektörü Ulusal Sağlık ve Güzellik Kanalı'nda birinci seçildiklerine dikkati çekerek, bunun, yılın en değerli başarılarından biri olarak marka yolculuklarına önemli bir güç kattığını ifade etti.

"Yemyeşil Bir Türkiye İçin Bugün İyilik Zamanı" (B.İ.Z.) kurumsal sosyal sorumluluk projelerine değinen Ejder, "İş ortaklarımız ve OGEM-VAK ile Manisa Saruhanlı Seyitoba köyünde 15 bin fidanı toprakla buluşturduk. 2026'da Mersin'in Silifke-Gülnar bölgesinde 2022'deki yangınlarda zarar gören alanlar yeniden ağaçlandırılacak. Böylece, proje kapsamında toplamda 150 bin fidan toprakla buluşmuş olacak." dedi.

"300 kendi markalı ürünümüzü Türkiye'de üretmeye başladık"

Sürdürülebilirlik ve yerli üretim hamlelerine de değinen Ejder, 2025'te kişisel bakım ve ev yaşamı kategorilerinde hem ürün portföyü hem de sürdürülebilirlik alanında önemli geliştirmeler yaptıklarını söyledi.

Yıl boyunca mağazalarını 40 milyonu aşkın müşterinin ziyaret ettiğini belirten Ejder, 7 ana kategoride 11 binden fazla ürünle müşterilere geniş bir ürün yelpazesi sunduklarını vurguladı.

Ejder, alışveriş eğilimlerini yakından takip ederek, yeni tedarikçilerle işbirlikleri yaptıklarını ve portföylerini hızla genişlettiklerini belirterek şunları ifade etti:

"Ürün içeriği ve kalitesini birebir koruyarak ve yurt dışındaki akredite laboratuvarlarda analiz ettirerek 300 tane kendi markalı ürünümüzü Türkiye'de üretmeye başladık. Yüksek kalite standartlarına sahip Rossmann markalı portföyümüzdeki pek çok ürünü yeniledik, bu ürünlerin önemli bir kısmı birden fazla sürdürülebilirlik konusunda sertifika logosuna sahip."

Satın alma davranışlarının sürdürülebilirlik hassasiyeti yüksek ürünlere eğilimli olduğunu dile getiren Ejder, Rossmann markalarının yüzde 90'ından fazlasında bulunan sertifikaların, uzun vadeli kurumsal kültürlerinin en somut göstergesi olduğunun altını çizdi.

Ejder, "Sürdürülebilirlik 2026'nın yine merkezinde olacak. Ürünlerden operasyon süreçlerine kadar tüm adımlarda çevresel etkileri en aza indiren bir yaklaşımı güçlendirerek sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Çalışan gelişimi, yeni dönemin en stratejik önceliklerinden biri"

Gelecek yıl temel odaklarının, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme modelini güçlendirerek devam etmek olacağını söyleyen Ejder, bu doğrultuda mağaza sayısını artırmayı ve e-ticaretteki hızlı büyümeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Henüz bulunmadıkları şehirlerde tüketicilerle buluşmayı ve Türkiye'nin dört bir yanında erişilebilirliği yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Ejder, şunları kaydetti:

"Çalışan gelişimi, yeni dönemin en stratejik önceliklerinden biri. Bu çerçevede ileride Rossmann Perakende Akademi'sine dönüşmesini hedeflediğimiz mağaza gelişim programımız Mağaza Müdürü Yetiştirme Programı ile önemli bir hedefi gerçekleştirmiş olacağız. Tüm çalışanlarımızın kariyer gelişimini sistematik ve sürdürülebilir bir yapıyla desteklemeye devam edeceğiz."