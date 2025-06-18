Rosatom, Güney Afrika'da Modern Nükleer Teknolojilerini Tanıttı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Güney Afrika'nın Cape Town kentinde düzenlenen Enlit Africa 2025 konferans ve fuarında modern nükleer teknolojilerini tanıttı.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, etkinliğe Güney Afrika, Gana, Tanzanya ve Kenya'dan ilgili kamu kurumlarının temsilcilerinin yanı sıra kıta genelinden enerji şirketlerinin üst düzey yöneticileri katıldı.

Rosatom'un fuar standında, yüzer enerji üniteleri teknolojilerine ilişkin multimedya sunumu, RİTM-200 reaktörünün ölçekli modeli ve sondajlı yer altı liç yöntemiyle uranyum çıkarımı gibi çözümler sergilendi.

Fuar kapsamında düzenlenen "Rus Nükleer Mirasının 80. Yılı: Afrika'nın Sürdürülebilir Geleceği İçin Yüzer Enerji Üniteleri" başlıklı oturumda, yüzer enerji teknolojilerinin, altyapısı kısıtlı bölgelerde enerji açığının giderilmesine ve Afrika ülkelerinde enerji güvenliğinin artırılmasına nasıl katkı sunabileceği ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Makine Mühendisliği Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Vladimir Aptekariev, yüzer enerji ünitelerinin Afrika kıtasının iklimsel, ekonomik ve altyapısal özellikleri dikkate alınarak geliştirilmiş benzersiz ve uyarlanabilir bir çözüm sunduğunu belirtti.

Bu ileri ve esnek teknolojilerin kıyı kentleri, uzak bölgeler ve sanayi tesisleri için istikrarlı ve çevre dostu enerji arzı sağladığına değinen Aptekariev, Afrika'nın sürdürülebilir kalkınmasına ve enerji bağımsızlığına önemli katkılar sunacağını kaydetti.

Rosatom bünyesindeki Rusatom International Network Üst Yöneticisi (CEO) Vadim Titov da bu yıl nükleer endüstri açısından iki önemli dönüm noktasının kutlandığını, bunların Rus nükleer sektörünün 80. yılı ve Güney Afrika'daki SAFARI-1 araştırma reaktörünün 60. yılı olduğunu ifade etti.

Bu durumun, her iki ülkenin nükleer teknolojilerin barışçıl amaçlarla geliştirilmesine yönelik uzun vadeli bağlılığını ortaya koyduğunu belirten Titov, "Bugün Rosatom, nükleer teknolojilerin güvenli ve barışçıl kullanımında küresel bir lider ve Afrika kıtasının güvenilir bir ortağıdır. Bölgenin enerji manzarasını dönüştürme potansiyeline sahip, esnek ve sürdürülebilir çözümler sunuyoruz. Hep birlikte, tüm kıtanın aydınlık, güvenli ve müreffeh geleceği için güçlü bir dostluk köprüsü inşa ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.