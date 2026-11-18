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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, ABD'nin Rusya ile işbirliği yapmadan nükleer enerji üretimini önemli ölçüde artırmasının son derece zor olacağını söyledi.

Likhachev, Çin'in Şıncın kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ile nükleer enerji alanındaki işbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin yeni nükleer santraller inşa ederek enerji üretimini artırmayı planladığına işaret eden Likhachev, "ABD'nin bizimle işbirliği yapmadan elektrik üretimini birkaç kat artırması son derece zor olacak. Bu konuyu ABD'li ortaklarımızla görüşüyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de bilgilendirdik." dedi.

Rusya'nın uranyum zenginleştirme ve dönüştürme hizmetlerinde dünya lideri olduğunu belirten Likhachev, ABD'nin nükleer enerji kapasitesini artırmasıyla bu alanlardaki ihtiyaçlarının da artacağını ifade etti.

ABD'nin uyguladığı kısıtlamalara rağmen Rusya'dan nükleer yakıt ürünleri ithalatının önceki yıllarla aynı düzeyde sürdüğünü anlatan Likhachev, sevkiyatların özel izinler kapsamında gerçekleştirildiğini ve 2027'de de benzer düzeyde devam etmesini beklediklerini kaydetti.

ABD, Rusya'dan uranyum ithalatına yönelik kısıtlamalar getirirken 2028'den itibaren ithalatın tamamen yasaklanmasını öngören bir yasa kabul etmişti. Rusya da buna karşılık ABD'ye zenginleştirilmiş uranyum ihracatını sınırlandırmış, ancak özel izinlerle sevkiyata devam edilmesine imkan tanımıştı.

Kaynak: AA