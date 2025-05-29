Rolls-Royce Ghost Serisi II Türkiye'de Tanıtıldı

Ghost Series II, Ghost Extended Series II ve Black Badge Ghost Series II olmak üzere üç farklı karakteri ile yeni yüzü tanıtılan Ghost, Türkiye'de ilk kez sahneye çıktı.

Rolls-Royce Motor Cars İstanbul, Ghost Series II modelini, gerçekleştirdiği özel bir toplantı ile tanıttı.

Ghost Series II, Ghost Extended Series II ve Black Badge Ghost Series II olmak üzere üç farklı karakteri ile yeni yüzü tanıtılan Ghost, Türkiye'de ilk kez sahneye çıktı.

Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Genel Müdürü Hilal Aysal, tanıtımda yaptığı konuşmada, Ghost modelinin en yorucu zamanlarda bile yolculukları zahmetsiz ve keyifli bir deneyime dönüştüren eşsiz bir otomobil olduğunu belirtti.

Aysal, "Ghost'un ilk tanıtımından bu yana geçen yıllar içerisinde müşterilerimiz en çok sofistike mühendisliğini, zamansız tasarımını ve kusursuz el işçiliğini değerli bulduklarını belirttiler. Ghost Series II'ye yönelik ilk müşteri geri bildirimlerinin çok olumlu olması ve tüm ürün yelpazesine devam eden ilgi, Rolls-Royce'un Türkiye'deki başarısının devam edeceğine dair bize güven veriyor." dedi.

Rolls-Royce Motor Cars Orta/Doğu Avrupa ve Orta Asya Kurumsal İletişim Direktörü Frank Tiemann de yeni Ghost Series II modelinin üç farklı karakteri temsil ederken farklı lüks kodlarını yansıttığını söyledi.

Tiemann, "Böylece her bir model müşterilerimizin farklı yaşam tarzlarına kusursuz bir şekilde hitap ediyor. Ghost Series II markanın bugüne kadarki en ileri teknolojiye sahip V12 motorlu modeli olarak konumunu güçlendiriyor. Ghost'un 2011'deki ilk lansmanından bu yana, Rolls-Royce'un 120 yıllık tarihindeki en çok talep edilen modeli haline geldi. Ghost, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda, yeni Series II versiyonunda da prensiplerine bağlı kalmaya devam ediyor." diye konuştu.

Ghost Series II ve Ghost Extended Series II modelleri

Bu arada tanıtımda verilen bilgilere göre, Rolls-Royce Motor Cars tarihindeki en popüler model olan Ghost'un güçlü ve sürücü odaklı yorumu olan Ghost Series II sade ve kişiye özel Bespoke (ısmarlama) tasarımları için sağlam bir zemin oluşturuyor.

Müşteriler Ghost modelinde daha önce hiç bulunmayan iç mekan kaplamalara ve donanımlara ulaşabilirken, Bespoke'un dijital dünyaya adım attığı gelişmiş yazılım teknolojilerine de erişebiliyor.

Ghost Series II, Rolls-Royce'un sade, bütünsel ve heykelsi tasarım yaklaşımını net biçimde ifade ediyor. Ghost Series II, ızgaranın alt bölümünden ön çamurlukların kenarına kadar uzanan yenilenmiş far ve gündüz ledi tasarımlarıyla vurgulanıyor.

Ghost Series II'nin arka tasarımı, Spectre'den ilham alınan, yan ve arka yüzeyleri uyumlu hale getiren yeni stop lambası tasarımıyla öne çıkıyor.

Ghost Series II'nin kendine özgü çevikliğini isteyen ancak arka koltuk genişliği ve konforunu tercih eden müşteriler, Ghost Extended Series II'yi kişiselleştirerek tasarlatabiliyorlar. Ghost Extended Series II'de arka yolcu bacak mesafesi 17 santimetre uzarken, aracın profili bozulmadan korunuyor.

Black Badge Ghost Series II modeli

Black Badge Ghost Series II, Rolls-Royce'un v12 motoru ve ileri düzey şasi sistemlerinin etkin gücünü koruyor.

Black Badge Ghost Series II'de, güçlü v12 motoru yüksek performans konfigürasyonuyla sunuluyor, bu sayede Ghost Series II'ye göre 29 PS daha fazla güç ve 50 Nm daha fazla tork üretiyor.

Tüm Rolls-Royce Black Badge modellerinde olduğu gibi, vites seçim kolunda yer alan "Low" modu etkinleştirildiğinde, Black Badge Ghost'un tüm gelişmiş sürüş teknolojileri devreye giriyor.

Gaz pedalına yüzde 90 basıldığında, vites geçiş hızları yüzde 50 artıyor ve egzoz sisteminden gelen ses zarif bir şekilde daha duyulur hale geliyor. Bu özellikler Rolls-Royce'un sürüş deneyiminden ödün vermeden daha dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor.