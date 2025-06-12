Roketsan'dan Endonezya'ya ATMACA Silah Sistemi Entegrasyonu Sözleşmesi

Roketsan'dan Endonezya'ya ATMACA Silah Sistemi Entegrasyonu Sözleşmesi
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Türkiye'nin lider roket ve füze teknolojileri firması Roketsan, Endonezya Savunma Bakanlığı ile ATMACA Silah Sistemi entegrasyonu için Sefine Tersanesi ile sözleşme imzaladı. Bu sözleşme, Türkiye ve Endonezya'nın savunma sanayi iş birliğini güçlendiriyor.

Türkiye'nin lider roket, füze ve mühimmat teknolojileri firması Roketsan, Endonezya Savunma Bakanlığının iki deniz platformuna ATMACA Silah Sistemi entegrasyonu için Sefine Tersanesi ile sözleşme imzaladı. Türkiye ve Endonezya arasındaki savunma sanayi iş birliğini güçlendiren sözleşme için Indo Defence fuarında imza töreni düzenlendi.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 11-14 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Indo Defence fuarına son teknolojiye sahip hava, kara ve deniz savunmasına yönelik birçok sistemiyle katılan Roketsan, bu fuarda bir önemli sözleşmeye daha imza attı. Roketsan ve Türkiye'nin önde gelen gemi inşa şirketlerinden Sefine Tersanesi, Endonezya Savunma Bakanlığının iki deniz platformuna ATMACA Silah Sistemi entegrasyonunu kapsayan sözleşmeye imza attı.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bu sözleşme, Sefine Tersanesi ile Endonezya'nın deniz savunmasının gücünü artırmak üzere yürüttüğümüz kararlı iş birliğini yansıtıyor. Bu iş birliği ile aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünü ve uluslararası ortaklıklara olan bağlılığını da bir kez daha ortaya koyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de yeni proje ve iş birlikleri ile dost ve müttefik ülke Endonezya'nın kısa ve uzun vadeli savunma ihtiyaçlarını karşılamayı ve ülkemizin bayrağını farklı coğrafyalarda dalgalandırmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin askeri gemi inşa ve füze teknolojilerindeki gücünü ortaya koyan bu sözleşme, Türkiye ve Endonezya arasındaki savunma sanayi iş birliğini güçlendirmesiyle de önem taşıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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