Rize'deki Alabalık Üreticilerine Malzeme Yardımı Yapıldı

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DOKAP) Rize'deki alabalık üreticilerine soğuk hava deposu ile tesislerin modernizasyonu için 10 milyon 425 bin lira değerinde malzeme yardımı yapıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan projeler kapsamında müdürlük bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali İhsan Selim Baydaş, kentte balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla her yıl proje hazırlandığını söyledi.

Baydaş, geçen sene 1 milyon 861 bin lira bütçeli Alabalık Tesisleri Modernizasyonu Projesi'nin ilk etabının gerçekleştirildiğini belirterek, üreticilerin talebi doğrultusunda bu yıl 9 milyon 165 lira bütçeli "Alabalık Tesisleri Modernizasyonu Projesi 2" ve 1 milyon 260 bin lira bütçeli "Geleneksel Kıyı Balıkçılarının ve Su Ürünleri Kooperatiflerinin Fiziksel Kapasitelerinin Geliştirilmesi Soğuk Hava Odası Kurulumu Projesi"nin hayata geçirildiğini ifade etti.

Alabalık Tesisleri Modernizasyonu Projesi kapsamında su ürünleri yetiştiricilerine destek verildiğini kaydeden Baydaş, 100 yavru balık yetiştirme havuzu, 37 kuluçka dolabı, 17 balık taşıma tankı, 4 balık boylama makinesi, 3 yumurta seçme makinesi, 2 balık hasat kepçesi, 2 oksimetre, 1 kepçe üstü tartı aletinin üreticilere teslim edildiğini aktardı.

Baydaş, ihracat imkanından dolayı balıkçılık sektörünün çok hızlı büyüdüğüne işaret ederek, "Ciddi bir gelişme sergileniyor. Dünyada artık Norveç somonunun yanında Türk somonu, Karadeniz somonu tercih ediliyor. Türk somonu da artık kıymetli bir alternatif olarak var. Rize bu anlamda üretimde ciddi söz sahibi illerden biri." dedi.

Rize'nin iç sularının ciddi balık türlerine sahip olduğunun altını çizen Baydaş, türlerin korunması ve çoğaltılması için ciddi çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Vali Baydaş, konuşmaların ardından modernizasyon malzemelerini üreticilere, merkez, Derepazarı, Pazar ve Fındıklı ilçelerindeki balıkçı barınaklarına alabalık üretimi için kurulan 6 soğuk hava odasının anahtarlarını ise su ürünleri kooperatiflerine teslim etti.

Törene, Tarım ve Orman Müdürü Murat Genç, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ile kooperatif temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Rize'de karada 41, deniz yüzey alanında 4 su ürünleri yetiştiricilik tesisi, bu tesislerin 37'sinde ise kuluçkahane bulunuyor. Bu tesislerde yılda toplam 5 bin 337 ton alabalık ve 57 milyon 646 bin yavru alabalık yetiştiriciliği yapılıyor.