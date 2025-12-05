Uluslararası Kar Amacı Gütmeyen Sektör Forumu Riyad'da düzenlendi

Ulusal Kar Amacı Gütmeyen Sektör Merkezi (NCNP) tarafından düzenlenen Uluslararası Kar Amacı Gütmeyen Sektör Forumu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

NCNP'den yapılan açıklamaya göre, forumun açılışını, Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed bin Süleyman er-Racihi gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan ile dünyanın birçok ülkesinden politika yapıcı, uzman ve sektör temsilcileriyle 20 ülkeden 2 binden fazla katılımcıyı buluşturan forumda, 1500 uzman yer aldı.

Program kapsamında, 4 ana tema etrafında 30 panel oturumu ve 15'in üzerinde atölye çalışmasının yanı sıra yeni girişimlerin tanıtılması ve anlaşmaların imzalanmasına ayrılan özel bir platformla üst düzey yetkili ve kanaat önderlerinin katıldığı profesyonel gönüllülük etkinlikleri düzenlendi.

"2017'de 1700 seviyesinde olan kuruluş sayısı 2025'te 7 binin üzerine çıktı"

Açıklamada, forumun açılışında yaptığı konuşmaya yer verilen Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed bin Süleyman er-Racihi, Suudi Arabistan'daki kar amacı gütmeyen sektörün son yıllarda hızlı bir büyüme kaydettiğini belirterek, 2017'de 1700 seviyesinde olan kuruluş sayısının 2025'te 7 binin üzerine çıktığını kaydetti.

Sektörün ülkedeki köklü tarihine işaret eden Racihi, ilk resmi bağış düzenlemesinin 1928'de Kral Abdülaziz döneminde yayımlandığını anımsattı.

Racihi, Suudi Arabistan Vizyon 2030 programının sektördeki dönüşümün en önemli itici güçlerinden biri olduğunu vurgulayarak, NCNP'nin kurulmasıyla düzenleme otoritesinin tek elde toplandığını, yönetişim, şeffaflık, kurumsal kapasite ve etkinlik alanlarında kayda değer ilerlemeler sağlandığını kaydetti.

Son yıllarda kaydedilen sonuçlara değinen Racihi, ulusal kalkınma öncelikleriyle uyumlu uzmanlaşmış kuruluşların oranının yüzde 92'nin üzerine çıktığını belirterek, sektörün gayrisafi yurt içi hasılaya katkısının yaklaşık yüzde 1,2 seviyesine ulaştığını, bu oranın 2030 itibarıyla yüzde 5'e çıkarılmasının hedeflendiğini aktardı.

Racihi, 2017'de 19 bin olan sektörde istihdam edilen kişi sayısının 2025'te 140 bine yükseldiğini, kalkınma harcamalarının etkinliğinin de yüzde 75'in üzerine çıktığını ifade etti.

Gönüllülük faaliyetlerinin de dikkat çekici bir artış gösterdiğini vurgulayan Racihi, gönüllü sayısının 2025'te 1,5 milyona ulaştığını, yıllık gönüllülük fırsatlarının 500 bini aştığını ve sektör hizmetlerinden yararlananların memnuniyet oranının yüzde 89'un üzerine çıktığını kaydetti.

Racihi, kar amacı gütmeyen sektöre verilen güçlü destek için Suudi Arabistan liderliğine teşekkür ederek, forumun, sektörün yerel ve küresel etkisini artıracağını, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek nitelikli ortaklıkların kurulmasına katkı sağlayacağını belirtti.