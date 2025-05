RİXOS Hotels ve CK Enerji’den Sürdürülebilirlik İş Birliği

RİXOS Hotels ve The Land Of Legends, sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında Türkiye'deki tüm tesislerinin karbon ayak izini hesaplamak için CK Enerji ile iş birliğine gitti. CK Enerji'nin 'Karbon Ayak İzi Hesaplama ve Raporlama' hizmeti ile ortaya çıkan karbon salımının yönetimini yapacak olan şirketler, su aktivitelerinin sürdürülebilirlik yönetimi için de 'Su Ayak İzi Ölçme ve Raporlama' hizmeti alacak.

Türkiye genelindeki tüm kurumsal müşterilerinin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında 'Başka Dünya Yok' projesi ile çözümler sunan CK Enerji, turizm sektöründe 25'inci yılını kutlayan Rixos Hotels'in karbon ve su ayak izini hesaplamasına katkı sağlayacak. Yapılan iş birliği kapsamında şirketler, CK Enerji'nin 'Karbon Ayak İzi Hesaplama ve Raporlama' sistemi kullanılarak Türkiye'deki tüm destinasyonlarında ortaya çıkan karbon emisyonunu yönetecek. Yapılan iş birliği ile Türkiye genelinde bulunan 13 farklı lokasyondaki otel, tema parkı ve su parklarının karbon salımı düzenli olarak hesaplanacak ve raporlanacak. Proje ile sadece kurumsal ayak izi değil, aynı zamanda tesislerde konaklayan misafirlerin tatilleri boyunca ortaya çıkan karbon emisyonları da eş zamanlı olarak hesaplanarak raporlanacak.

'SU AYAK İZİ HESAPLAMA VE RAPORLAMA HİZMETİ DE ALACAK'

Şirket tarafında yapılan açıklamada, "CK Enerji'nin gelişmiş Karbon Ayak İzi Hesaplama Sistemi sayesinde Rixos Hotels'in tüm destinasyonlardaki faaliyetlerinin iklim üzerindeki etkileri anlık olarak izlenebilecek. Böylece Rixos ve The Land Of Legends, karbon emisyonlarının yönetimi, azaltılması ve nötrlenmesine yönelik stratejileri daha etkin biçimde geliştirecek. Bu hesaplamalara ek olarak The Land of Legends Tema Parkı'ndaki su aktivitelerinin sürdürülebilirlik yönetimi için de CK Enerji'den "Su Ayak İzi Ölçme ve Raporlama" hizmeti alacak. Böylece turizm sektöründe bir ilk olarak Rixos faaliyetlerinin su tüketimi ve su kaynaklarının korunması üzerindeki etkisini ölçecek" ifadelerine yer verildi.

'GELECEĞE SORUMLULUKLA YAKLAŞMALIYIZ'

Doğal kaynakların korunması ve iklim değişikliğiyle mücadelenin önemine dikkat çeken Rixos Hotels Group CFO'su Ali Keşkaya "Birçok destinasyonda faaliyet gösteren turizm grubu olarak, yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, yarının sorumluluklarına da odaklanıyoruz. Rixos Hotels olarak bu konuda en önemli adımı, Türkiye'deki tüm tesislerimizin elektrik tüketimini karşılayacak olan 65,78 mw GES santralmizi yaparak attık. Bu nedenle çevresel etkilerimizi şeffaf biçimde ölçmek, analiz etmek ve yönetmek bizim için büyük önem taşıyor" dedi.

'ÇEVRESEL HEDEFLERİNE ULAŞMALARINDA KATKI SUNUYORUZ'

Uzun süredir üzerinde çalıştıkları 'Başka Dünya Yok' Projesi'nin genel çerçevesini 2024 yılı içinde oluşturduklarını ifade eden CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç da, "Sürdürülebilirlik alanında yürüttüğümüz projelerle hem kendi operasyonlarımızda hem de iş ortaklarımız nezdinde değer üretmeyi amaçlıyoruz. "Başka Dünya Yok" adını verdiğimiz projemiz ile karbon ve su ayak izi hesaplamalarında sunduğumuz çözümlerle kurumların çevresel hedeflerine ulaşmasına doğrudan katkı sağlıyoruz. Rixos Hotels ve The Land Of Legends ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, enerji ve çevre yönetimi alanındaki teknolojik birikimlerimizin turizm sektörüne entegre edilmesi açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu.

'ZİYARETÇİLERİN TERCİHİNDE ÖNEMLİ BİR KRİTER'

CK Enerji Ticari Satış ve İş Geliştirme Grup Direktörü Çağdaş Acar ise, küresel iklim krizinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiği bir dönemde Rixos Hotels'in attığı bu adımın, turizm sektöründe örnek bir model olacağına işaret ederek şunları söyledi:

"Doğayla uyumlu, sorumlu ve bilinçli bir turizm anlayışını benimseyen Rixos, yalnızca misafir memnuniyetine değil, aynı zamanda gezegenimizin geleceğine de yatırım yapıyor. Bu vizyonu desteklemekten büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Rixos ve The Land Of Legends ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, sürdürülebilirlik hedeflerinin yalnızca söylemde değil, somut uygulamalarda karşılık bulduğunu göstermesi açısından oldukça kıymetli. Özellikle turizm gibi doğayla iç içe bir sektörde, karbon ve su ayak izi hesaplamalarının şeffaflıkla yapılması, çevresel etkilerin ölçülüp yönetilmesi artık yerli ve yabancı ziyaretçiler için konaklama tercihlerinde önemli bir kriter. Rixos'un bu öncü yaklaşımının hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda örnek alınacağına inanıyoruz."