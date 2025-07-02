Ristech Yazılım, Oyunlaştırma ve Yapay Zeka ile Dijital Dönüşüme Önayak Oluyor

Ristech Yazılım, Oyunlaştırma ve Yapay Zeka ile Dijital Dönüşüme Önayak Oluyor
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ULUTEK Teknopark'ta faaliyet gösteren Ristech Yazılım, oyunlaştırma teknolojileri ve yapay zeka çözümleriyle eğitimden özel sektöre kadar birçok alanda dijital çözümler sunuyor. Şirketin kurucu ortağı Eren Yıldız, eğitimde uygulamalı öğrenmeyi artırmayı hedefleyen projeleriyle dikkat çekiyor.

ULUTEK Teknopark firmalarından Ristech Yazılım, oyunlaştırma teknolojileri, yapay zeka ve dijital dönüşüm çözümleriyle dikkat çekiyor.

ULUTEK Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Ristech Yazılım, yenilikçi yaklaşımı ve dinamik ekibiyle eğitimden özel sektöre kadar birçok alanda dijital çözümler sunuyor.Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisiyken girişimcilik fikriyle yola çıktıklarını belirten Ristech Kurucu Ortağı Eren Yıldız,"Ristech çatısı altında teknolojiyi eğitim, üretim ve hizmet sektörlerine entegre eden kapsamlı bir vizyonu temsil ediyoruz" dedi.

Ristech Yazılım; oyunlaştırma teknolojileri, yapay zeka çözümleri ve Microsoft Power Platform tabanlı dijital araçlar olmak üzere üç temel alanda hizmet sunuyor. Eğitim sektöründe oyunlaştırılmış öğrenme modelleriyle fark oluşturan firma, özel sektör firmalarına da iç eğitim ve oryantasyon süreçleri için özelleştirilmiş çözümler sağlıyor. Firmanın sunduğu hizmetlere değinen Eren Yıldız, "Oyunlaştırma, yalnızca eğitim değil; özel sektörün oryantasyon ve iç eğitim süreçleri için de büyük bir avantaj sağlıyor. Aynı şekilde yapay zeka destekli kalite kontrol sistemleri, görüntü işleme projeleri ve chatbot çözümleriyle üretim ve hizmet sektörlerinde de firmalara verim kazandırıyoruz. Power BI, PowerApps ve PowerAutomate gibi araçlarla kurumların dijital dönüşümünü hızlandırıyoruz. Hedefimiz; teknolojiyi sadece üretmek değil, hayatı kolaylaştıran, öğrenmeyi geliştiren ve iş süreçlerini hızlandıran bir araca dönüştürmek" ifadelerini kullandı.

'İnteraktif Hukuk Eğitim Simülasyonu' projesiyle Mükemmeliyet Mührü alarak destek kazandıklarını da belirten Yıldız, "Eğitimde uygulamalı öğrenmenin eksik olduğunu fark ederek bu boşluğu dijital çözümlerle kapatma fikrini geliştirmeyi hedefledik. Özellikle hukuk gibi soyut ağırlıklı alanlarda öğrencilerin öğrenmede zorlandığını fark ettim. Bu eksikliği interaktif ve simülasyon temelli dijital bir eğitim modeliyle çözebileceğimizi düşündük. 2024 yılında Mükemmeliyet Mührü alarak destek kazandık. Bu destekle ULUTEK Teknopark'ta şirketimizi kurduk ve bugün çok daha geniş bir vizyonla farklı sektörlere hizmet veriyoruz. Amacımız sadece teknoloji üretmek değil, insan hayatını kolaylaştıran çözümler sunmak" dedi.

ULUTEK Teknopark'ın sunduğu imkanların önemine dikkat çeken Eren Yıldız, "ULUTEK bize sadece ofis değil, aynı zamanda güçlü bir gelişim ortamı sundu. Mentorluk, destek ve muafiyetler, üniversite-sanayi iş birlikleri ve girişimcilik ekosistemi sayesinde büyüme şansı yakaladık. Girişimimize güç veren, hayalimizi büyüten bu ortam, yenilikçi projelere odaklanmamızı mümkün kılıyor" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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