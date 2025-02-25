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Reyhanlı'da Kira Fiyatları Suriyelilerin Dönmesiyle Düşüyor

Reyhanlı'da Kira Fiyatları Suriyelilerin Dönmesiyle Düşüyor
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde deprem sonrası artan kira fiyatları, Suriyelilerin ülkelerine dönüşüyle düşmeye devam ediyor. Kiralık ev sayısının artmasıyla birlikte fiyatlar 5 bin TL'ye kadar geriledi. Emlakçılar, kiracı bulmakta güçlük çektiklerini ifade ediyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde deprem sonrası artan nüfusla birlikte tavan yapan kira fiyatları, Suriyelilerin ülkesine dönmesiyle birlikte düşmeye devam ediyor. Kiralık ev sayısının arttığı ilçede ev sahipleri kiracı bulamazken, kira fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkelerine dönmeyi sürdürüyorlar. Suriye'ye sınırının sıfır noktasında bulunan Reyhanlı ilçesi de muhacirlerin sığınma noktası olmuştu. Suriyelilerin ülkelerine dönmesi deprem sonrası nüfusun tavan yaptığı Reyhanlı ilçesinde kira fiyatlarının düşmesine neden oldu. Satılık ev fiyatlarında 500 bin TL'yi bulan, kiralık ev fiyatlarındaysa 5 bin TL'yi bulan gerilemeler yaşanırken ilerleyen süreçte fiyatların daha da düşeceğiifade ediliyor. Kiralık dairelere geçmişte 16 bin TL'ye kadar rahatlıkla kiracı bulunabildiğini ifade eden emlakçı Sedat Sekin, ellerinde kiralanmayı bekleyen 35 daire olduğunu ve kiracı bulmakta güçlük çektiklerini ifade etti.

"Elimizde 30 ila 35 daire var ve kiracı bulmakta biraz sıkıntı yaşıyoruz"

Emlakçı Sedat Sakin; satılık ev fiyatlarında 500 bin TL'yi bulan ve kiralık ev fiyatlarında 5 bin TL'yi bulan düşüş yaşandığını belirterek, "Suriye'de savaş bittikten sonra Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Suriyeler ülkelerine dönmeye başlayınca kira fiyatlarında düşüşler yaşandı. Suriye'ye sınır ve çoğuyla akraba olduğu için hepsi buradaydı. Elimizde 30 ila 35 daire var ve büyük bir boşluk oldu, kiracı bulmakta biraz sıkıntı yaşıyoruz. Savaş bitmeden önceki zamanın şartlarıyla 15 bin TL deyince millet tereddüt etmeden gelip alıyordu. Doğal gazlı dairelerde asgari ücret 17 bin TL iken bile 15 ve 16 bin TL kiracılar bulunabiliyordu. Elimizde şu anda 35 daire var, insanlar fiyat soruyor ama talep yok. Kira fiyatlarında ciddi bir düşüş var ve 5 bin TL'ye yakın düşüş var. Kiralık daireler 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor. Satılık daireler ise 1 milyon 200 bin TL den başlayıp 2 milyona kadar gidiyor. Ülkesine dönmek için evini satmak isteyen Suriyeliler var. Evin normal değeri 1 milyon 500 bin iken 1 milyona verdiğine şahit olduk. Ortalama 500 bin TL aşağısına verdiğini gördük" ifadelerini kullandı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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