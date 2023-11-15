Rekabet Kurumu, Türkiye'deki e-ticaret firmaları Trendyol, Amazon ve Hepsiburada için ortak fiyat belirleme soruşturması başlattı. Soruşturma, bu platformlarda kullanılan 'Buybox' mekanizmasını incelemeyi amaçlıyor.

Rekabet Kurumu, Trendyol, Amazon ve Hepsiburada için soruşturma başlattı

Türkiye'de hızla büyüyen e-ticaret pazarı, günden güne kontrol edilmesi zor bir hal aldı. Dev şirketlerin fiyat konusunda birbirleriyle anlaştıklarını tespit eden Rekabet Kurumu ise bu konuda e-ticaret firmalarına inceleme başlattığını açıkladı.

E-ticarette "buybox" skandalı yaşanıyor olabilir

TechInside'ın haberine göre Rekabet Kurumu; Trendyol, Amazon ve Hepsiburada için "ortak fiyat belirleme" soruşturma başlattı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Birol Küle, soruşturmanın bu platformlarda kullanılan "Buybox" mekanizmasını inceleyeceğini söyledi.

Bilmeyenler için buybox, bir ürün için platformdaki farklı satıcılar arasından hangisinin ön plana çıkacağını belirleyen bir sistemi temsil ediyor. Ancak iddiaya göre e-ticaret firmaları, satıcılar arasında fiyat koordinasyonu yaratarak son kullanıcıyı etkilemeye başladı. Bu durum ise Rekabet Kurumu'nun gözünden kaçmadı.

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Buybox sistemini kazanan satıcının, sepete ekleme ve hemen satın alma işlemlerinde de avantaj sağladığı ifade edildi. Dolayısıyla buybox kriterleri ve uygulaması, satışlar üzerinde büyük bir etki yaratarak rekabeti kırabiliyor.

Daha önce Amazon, AB'de bu konuda bir soruşturma geçirmiş, kendi markasıyla rakiplerini geri plana attığı sonucuna varılmıştı. Türkiye'deki soruşturma ise özellikle hızla büyüyen e-ticaret sektöründe rekabet şartlarını incelemeyi amaçlıyor.

Rekabet Kurumu'nun Trendyol, Amazon ve Hepsiburada için vereceği son karar, platformların satıcı ve müşteri arasındaki dengeyi koruyup korumadığını gözden geçirecek.

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