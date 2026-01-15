Haberler

Sahibinden hakkında yürütülen rekabet soruşturması taahhütle sonlandırıldı

Güncelleme:
Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturmayı, şirketin sunduğu taahhütlerin kabulü üzerine sona erdirdi. Soruşturma süresince, Sahibinden'in kullanıcı verilerini kanun ihlali yapıp yapmadığı araştırılmıştı.

Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturmayı, şirket tarafından sunulan taahhütlerin kabul edilmesi üzerine sonlandırdığını bildirdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Sahibinden'e, 16 Ocak 2025'te Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığı anımsatıldı.

Soruşturma sürecine ilişkin bilgi verilen açıklamada, Sahibinden'in, "kurumsal ve bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti" pazarlarında elde ettiği kullanıcı verilerini, çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanımı ve Otobid hizmetine ilişkin gerçekleştirilen yoğun reklam harcamaları ile hakim durumuna olanak sağlayan parametrelerden aldığı güç vasıtasıyla kanunu ihlal edip etmediği hususlarına yoğunlaşıldığı aktarıldı.

Sahibinden'in kurumsal ve bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti kapsamında elde ettiği kullanıcı verilerini sunmuş olduğu diğer hizmetler ile birleştirdiğine işaret edilen açıklamada, bu davranışın kanun kapsamında rekabetin ihlal edildiğini gösteren ciddi bulgu niteliğinde olduğunun değerlendirildiği bildirildi. Açıklamada, Kurulun, 16 Ocak 2025'te tarihli kararıyla, telafisi mümkün olmayacak zararların önlenmesi amacıyla nihai karar verilinceye kadar Sahibinden hakkında geçici tedbir uygulanmasına karar verdiği ifade edildi.

Soruşturma süreci devam ederken Sahibinden tarafından soruşturma konusu iddiaları bertaraf etmek amacıyla taahhüt sunma talebinde bulunulduğuna işaret edilen açıklamada, bu kapsamda gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda nihai taahhüt metninin sunulduğu belirtildi.

"Kamuya açık olmayan veriler Otobid hizmetine yönelik kullanılamayacak"

Açıklamada, firma tarafından sunulan taahhütlere ilişkin şu değerlendirmede bulunuldu:

"Bu çerçevede, Sahibinden tarafından sunulan Sahibinden internet sitesi ve mobil uygulamasında Otobid hizmetine ilişkin gösterimlerde bulunulmayacak. Sahibinden internet sitesi ve mobil uygulamasında kullanıcılar ilan verme aşamasında Otobid hizmetine yönlendirilmeyecek. Sahibinden internet sitesinde kurumsal veya bireysel vasıta ilan faaliyetleri kapsamında elde edilen kamuya açık olmayan verilerin Otobid hizmetine yönelik kullanılması engellenecek ve bunu teminen gerekli organizasyonel, operasyonel, idari ve teknik tüm tedbirleri alınacak. Belirli eşik aşıldıktan sonra Otobid hizmetleri kapsamında elde edilen gelirler toplamı, Otobid hizmeti kapsamında katlanılan değişken maliyetler ile reklam harcamalarını karşılayacak.

Bu taahhütlerin, soruşturma konusu rekabet sorunlarıyla orantılı, bu sorunları gidermeye elverişli, kısa sürede yerine getirilebilir ve etkili şekilde uygulanabilir olduğu değerlendirilerek soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildi."

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
