Üye Girişi
Haberler

Rekabet Kurulu Visa ve Mastercard'a soruşturma açtı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rekabet Kurulu, Visa ve Mastercard hakkında Türkiye'deki dijital cüzdan hizmetleri pazarında soruşturma açtığını duyurdu. İddialara göre, bu iki şirket çeşitli dışlayıcı eylemlerle rekabeti ihlal etti.

Rekabet Kurulu, küresel ölçekte ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren Visa ve Mastercard hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, küresel ölçekte ödeme sistemleri alanında hizmet sunan Mastercard ve Visa'nın, Türkiye'de faaliyet gösterdikleri şema ve dijital cüzdan hizmetleri pazarlarında çeşitli dışlayıcı eylemler aracılığıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

KANUNU İHLAL ARAŞTIRMASI YAPILIYOR

Buna göre, Mastercard Incorporated kontrolünde bulunan Mastercard Europe SA, MasterCard Europe SA İstanbul İrtibat Bürosu ve Masterpass Teknoloji Hizmetleri AŞ ile Visa Inc. kontrolünde bulunan Visa Europe Limited, Visa Europe Services LLC ve Visa Europe Services LLC Türkiye Temsilciliğinden oluşan ekonomik bütünlük hakkında, faaliyet gösterdikleri şema ve dijital cüzdan hizmetleri pazarlarında çeşitli dışlayıcı eylemler aracılığıyla kanunu ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildi.

RAKİPLERE YÖNELİK ETKİSİ MERCEK ALTINDA

Kurul, soruşturma kapsamında, Türkiye'de ihraç edilen banka, kredi ve ön ödemeli kartların büyük çoğunluğuna sahip Mastercard ve Visa'nın şema hizmetleri pazarında kart ihraç eden teşebbüslerle kurulu dikey ilişkileri bağlamında fiili münhasırlığa sebebiyet verebilecek şekilde ayrı ayrı geliştirdikleri indirim/teşvik sistemlerinin, tek başına veya birikimli etki doğurarak pazarın rakiplere kapanma riski yaratıp yaratmadığını inceleyecek.

HAKİM DURUM KÖTÜYE Mİ KULLANILDI?

İnceleme kapsamında, Visa'nın dijital cüzdan hizmetleri pazarında üye iş yerlerinden oluşan alıcılarına getirdiği rakip sağlayıcılardan hizmet alınmamasına ilişkin rekabet etmeme yükümlülüğünün pazarda doğurduğu muhtemel rekabet karşıtı etkiler ile Mastercard'ın dijital cüzdan hizmeti pazarında yıkıcı fiyatlama başta olmak üzere rakiplerinin faaliyetini zorlaştıracak nitelikte çeşitli eylemlerle hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığı da araştırılacak.

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Rekabet Kurulu Visa ve Mastercard'a soruşturma açtı
Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri

Netanyahu için tutuklama emri

 Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

 Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi

Savaşta bir ilk! Putin'in intikamı hayli ağır oldu
3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış

Cinsel ilişki görüntüleri sonrası kurşun yağdırmışlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ANADOLU EFES-PARİS BASKET MAÇI CANLI İZLE! 21 kasım Anadolu Efes-Paris canlı yayın, frekans bilgileri! Anadolu Efes-Paris basket maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes-Paris basket maçı hangi kanalda? 22 Kasım İzmir hava durumu | İzmir'de hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 22 Kasım Antalya hava durumu | Antalya'da hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Gökhan Özbek kimdir, gözaltına mı alındı? Gökhan Özbek neden gözaltında? İstanbul'da yağmur ne zaman duracak? Direnç Tonusluoğlu kimdir? Hakem Direnç Tonusluoğlu kaç yaşında ve nereli? Merkez Bankası yıl sonu faiz beklentisi kaç? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 21 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI! Kasım ayı faiz oranı ne oldu? Faiz arttı mı, sabit mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.