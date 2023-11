Rekabet Kurulu, Çimento ve Hazır Beton Üreticileri Hakkında Soruşturma Açtı

Rekabet Kurulu, Ankara, Hatay ve Malatya'da çimento ve hazır beton üretimi ile satışı yapan bazı teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Hatay ve Malatya'da çimento ve hazır beton üretimi ile satışı alanında faaliyet gösteren teşebbüslerin birlikte fiyat belirlemek ve bölge/müşteri paylaşımı yapmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettikleri iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

Buna göre, Hatay'da faaliyet gösteren, OYAK Çimento Fabrikaları AŞ, Çimko Çimento ve Beton San. Tic. AŞ, Ceyhan Hazır Beton İnş. Nak. Mad. Petrol Ürünleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti, M.M. Tiftik Kardeşler Nak. İnş. Emlak Petrol ve Tarım Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti, Ekintaş İnş. San. ve Tic. AŞ, Kadir Soylu Beton Demir İnş. Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti, KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton San. ve Mad. İşletmeleri AŞ, Filitoğlu İnş. Petrol Gıda Turizm Nak. San. ve Tic. AŞ ile Malatya'da faaliyet gösteren Acemoğulları Beton Kum Ocağı Nak. Harfiyat Tic. ve San. Ltd. Şti, Betontek Yapı Elemanları İnş. Taah. Mad. Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti, Çınarlar Beton İnş. ve İnş. Malz. Nak. Akary. Gıd. Bes. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti, Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. AŞ, Çimko Çimento ve Beton San. Tic. AŞ, Çimya Çimento İnş. Yapı Malzemeleri Makine Enerji Mad. İç ve Dış Tic. AŞ, Erva Hazır Beton Otelcilik Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti, Kavuksan İnş. Beton Petrol San. ve Tic. AŞ, Mabetaş Malatya Beton Yapı Elemanları ve Mad. San. ve Tic. AŞ ve Recydia Atık Yönetimi Yenilenebilir Enerji Üretimi Nakliye ve Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye soruşturma açıldı.

Ankara'da da bazı hazır beton üreticilerinin iş gücü pazarına yönelik rekabeti kısıtlayıcı anlaşma/uyumlu eylem yoluyla söz konusu kanunun ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla, Baştaş Hazır Beton Sanayi ve Ticaret AŞ, Birlik Hazır Beton ve Yapı AŞ, Güven Grup Hazır Beton Hafriyat İnşaat Madencilik Petrol Nakliyat Ticaret Ltd. Şti, Kandemir Beton İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ, Kocalar Hazır Beton ve İnşaat Malz. Nak. Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Kolsan İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, Limmer Beton İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Oyak Çimento Fabrikaları AŞ, Limak Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, Ozan Hazır Beton İnşaat Madencilik Nakliye Petrol Otomotiv Kuyumculuk Ticaret AŞ, Polat Hazır Beton ve Beton Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret AŞ, SUysal Beton İnşaat Nakliyat Hafriyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, SY Ankara Hazır Beton İnşaat Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, Yiğit Hazır Beton Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, YuBet İnşaat Petrol Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Zirve Gurup Hazır Beton İnşaat Petrol Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.