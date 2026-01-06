Haberler

Red Bull Hattrick Türkiye 2026 başvuruları başladı

Güncelleme:
Red Bull, EA FC26 tutkunları için düzenleyeceği çevrim dışı e-spor turnuvası Red Bull Hattrick'i Türkiye'de düzenleyecek. Eleme turları İzmir, Samsun ve Sakarya'da başlayacak ve kazananlar İstanbul'daki finalde yarışacak.

Red Bull, EA FC26 tutkunlarını bir araya getiren çevrim dışı e-spor turnuvası Red Bull Hattrick'i Türkiye'de yeniden düzenleyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EA Sports FC 26 oyun altyapısıyla oynanan Red Bull Hattrick Türkiye 2026 için başvurular başladı. Turnuvada İzmir, Samsun ve Sakarya'da gerçekleştirilecek elemelerin kazananları, İstanbul'daki finalde karşı karşıya gelecek.

Klasik turnuva formatlarının ötesine geçen organizasyonda oyuncular, rakipleriyle üç maç üzerinden mücadele edecek. Espor dünyasında 2022'den bu yana takip edilen Red Bull Hattrick'in Türkiye ayağında, elemelerin ardından İstanbul'daki finalde şampiyon belirlenecek.

Red Bull Hattrick Türkiye 2026'da amatör ve yarı profesyonel oyuncuların yanı sıra Red Bull'un espor dünyasında tanınan Ege Arseven, Ferit "wtcN" Karakaya ve Isopowerr da turnuva boyunca ve finalde etkinlik alanlarında yer alarak oyuncularla bir araya gelecek.

Turnuva, 19 Ocak'ta İzmir elemesiyle başlayacak, 22 Ocak'ta Samsun ve 24 Ocak'ta Sakarya elemeleriyle devam edecek. Elemelerden çıkan oyuncular, 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak finalde Mısır'daki büyük finale katılma hakkı için mücadele edecek.

Red Bull Hattrick Türkiye 2026'ya başvurmak isteyen oyuncular, organizasyonun internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek.

