İsra Holding CEO'su Ramazanoğlu, Suriye Ortak İş Konseyleri Koordinasyon Konseyi Başkanlığına atandı

İsra Holding Üst Yöneticisi ( Ceo ) Ravad Ramazanoğlu, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek "Ortak İş Konseyleri Koordinasyon Konseyi"nin başkanlığına getirildi.

İsra Holding'ten yapılan açıklamaya göre, konsey, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı tarafından, dünya ülkeleriyle ticari çalışmaların koordinasyonu amacıyla kuruldu.

Suriye'nin dış ekonomik ilişkilerinde faaliyet gösteren ikili iş konseylerini kapsayan konseyin başkanlığına İsra Holding CEO'su ve İsra Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Ravad Ramazanoğlu atandı.

Oluşturulan konseyin, Suriye'deki ticaretin büyümesi ve ülkenin ekonomik gelişmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.

Ravad Ramazanoğlu'nun başkanlığında çalışacak konseyin, Suriye-Türkiye ekonomisi ve Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler için büyük fırsatlar sunması hedefleniyor.

İki ülke dinamiklerine ilişkin deneyimi ve çalışmalarıyla öne çıkan Ramazanoğlu'nun, yeni göreviyle Suriye'nin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sunması bekleniyor.

Organizasyonel yapılanma sürecinde bulunan konseyin, gelecek dönemde iç işleyişine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, ardından uygulama aşamasına geçilmesi planlanıyor.

Konseyin faaliyet alanı, Suriye ile ekonomik ilişkisi bulunan tüm ülkeleri kapsarken, bu çerçevede mevcut ikili iş konseylerinin faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yeni konseylerin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

Halihazırda ilgili ülkelerle ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüten "Suriye-Türkiye İş Konseyi","Suriye-Çin İş Konseyi","Suriye-Fransa İş Konseyi"-"Suriye-Birleşik Krallık İş Konseyi","Suriye-ABD İş Konseyi","Suriye-Suudi Arabistan İş Konseyi" ve "Suriye-Almanya İş Konseyi" olmak üzere 7 ikili iş konseyi bulunuyor.

Bu yıl hedef 62 iş konseyi

Mevcut yapının genişletilmesine yönelik bir plan hazırlığı bulunan Suriye'de bu yıl içerisinde 62 yeni iş konseyinin kurulması hedefleniyor. Yeni konseyin bu süreci izleme, değerlendirme ve kurumsal uyum açısından yönlendirme görevini üstlenmesi bekleniyor.

Ayrıca söz konusu adımla Suriye'nin dış ekonomik ilişkilerinde daha düzenli, şeffaf ve takip edilebilir bir yapı oluşturulması amaçlanıyor.

Suriye-Türkiye İş Konseyi, son dönemde en aktif ikili iş konseylerinden biri olarak öne çıkıyor. Ramazanoğlu, konseyin kuruluş sürecinde kurucu eş başkan olarak görev almıştı.

Öte yandan, İstanbul'da düzenlenen Halal Expo kapsamında konseyin üyeliğe açıldığı resmen duyurulmuş ve 700'ü aşkın üyelik başvurusu alınmıştı. Bu gelişme, iş dünyasının kurumsal işbirliği yapılarına olan ilgisini ortaya koyan önemli göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Ekonomik işbirlikleri için ortak çatı modeli

Konseyin oluşturulması, Suriye'nin dış ekonomik ilişkilerinde daha sistematik bir yaklaşım geliştirme arayışının parçası olarak görülüyor. Özellikle özel sektörün dış ticaret ve yatırım süreçlerindeki rolünün daha düzenli bir çerçeveye oturtulması hedefleniyor.

Türkiye'deki ekonomik sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler üstlenen Ravad Ramazanoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) başta olmak üzere çeşitli platformlarda yer alıyor.

Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında yürütülen ekonomik işbirliği süreçlerinde rol alan Ramazanoğlu'nun yönettiği İsra Holding, inşaat, gayrimenkul geliştirme ve ticari merkez projeleri alanlarında stratejik yatırımlar gerçekleştiriyor.

Aynı zamanda sermaye piyasası otoritesi tarafından lisanslı bir yatırım fonunun yönetimini de yürüten şirket, bu alanlarda kayda değer bir büyüme süreci yaşıyor.

Gelecek aylarda konseyin organizasyonel yapısının tamamlanması ve yeni iş konseylerinin kuruluş sürecinin hız kazanması bekleniyor.