Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara ve İstanbul'da ramazan pidesinin bu yıl 250 gram olarak 25 liradan satılacağını duyurdu. Açıklamayla birlikte ramazan ayı öncesi pide fiyatları da netlik kazanmış oldu.

EKMEK FİYATLARINA ŞİMDİLİK ZAM YOK

Balcı, ekmek fiyatlarında şu an için herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti. Mart ayı sonunda Ticaret Bakanlığı tarafından ekmek fiyatlarının yeniden değerlendirileceğini ifade eden Balcı, bu süreçte halkın alım gücü ve enflasyon verilerinin dikkate alınacağını söyledi.