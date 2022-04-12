Ramazan'da kalaycılardan yoğun mesai

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da Ramazan ayının gelmesiyle restoranlarda yaşanan yoğunluk kalaycıların da işlerini artırdı. Kalay ustası Mustafa Yüksel, son dönemde bakır kapların revaçta olduğunu, bu dönemde işlere yetişmekte zorlandıklarını belirtti.

Samsun'da kalaycılık mesleğini yaşatan iki ustadan biri olan Mustafa Yüksel (55), İlkadım ilçesindeki iş yerinde ateş karşısında kalay yapıp bakırı parlatıyor. Aynı zamanda bakır ürünleri de iş yerinde satışa sunuyor. Pandemi sürecinde insanların bakırın önemini tekrar anladığını belirten Yüksel, Ramazan ayının da gelmesiyle kalaycılık işlerinin tavan yaptığını belirtti.

Mustafa Yüksel, "İnsanlar artık hep bakıra döndü. Pandemi insanların bazı şeyleri daha iyi görmesine vesile oldu. Şimdi de biz bakırcılar olarak taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Hatta bazen yetişemiyoruz. İnsanlardan 15-20 gün müsaade istiyoruz. Ancak bu şekilde teslimat yapabiliyoruz. Şu anda da halen geçerli. Ramazan boyunca da böyle devam eder. Geçen sene ve önceki sene pandemiden dolayı insanlar restoranlara gidemediler. Bunun bir açlığını yaşıyorlar. Çalışmış olduğum birkaç kafe, işletme, restoranlar hep bakır getirdiler. Kalay yaptırdılar. Onlara durumlar nasıl diye soruyorum. Yoğun bir talep olduğunu söylüyorlar. İnsanlar artık restoranlara hasret kalmışlar. Onun için o arkadaşların da işleri iyi şükürler olsun. Tabii, bu bize de yansıyor. Bizim de işlerimiz iyi oluyor. O kadar fazla iş yaptık ki artık ağrımayan yerim kalmadı. İşlerin içinden nasıl çıkacağız bilemiyorum. İşleri artık 15-20 gün sonraya atmaya başladım. Çünkü başka türlü yetiştirme şansım yok. Acelesi olanlar alıp getiriyorlar. Şehirde 2 kalaycı kaldık zaten. İnsanlar da bizi tercih ediyorlar. Özel yapım tencereler kalay olması için geliyor. Bilhassa sahan çok geliyor. Bazı restoranlardan bakır demlikler geliyor yoğun bir şekilde. İşlerimiz bayağı bir sıkışık" dedi. - SAMSUN