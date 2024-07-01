Rakam öyle böyle değil! Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor

3 Temmuz'da açıklanacak olan Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) ile birlikte ÖTV zamları da belli olacak.2024 yılının ilk 5 ayını kapsayan ÜFE artışı yüzde 17,87 oldu. 3 Temmuz'da haziran verisinin açıklanmasıyla ÖTV zammı da netlik kazanacak. Beklentilere göre oranın yüzde 20'lere çıkacağı öngörülüyor.

ÖTV TUTARLARI ARTACAK

Halen litre başına benzinden 9.45 TL, motorinden 8.86 TL ÖTV alınıyor. ÜFE'nin yüzde 20 artması halinde ÖTV tutarları benzinde 11.34 liraya, motorinde 10.63 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI ZAMLANACAK

ÖTV üzerinden bir de Katma Değer Vergisi (KDV) alındığı için vergi yükü benzinde 2.27 liraya, motorininde 2.13 liraya çıkacak. Oto gaz grubunda ise 1.80 lira artış olacak.

SİGARA FİYATLARI DA NASİBİNİ ALACAK

ÖTV zammı sigara fiyatlarına yansıyacak. ÖTV zammıyla birlikte 50 lira olan vergi eşiği 60 liraya çıkacak ve en çok ucuz sigaraların fiyatı artacak. 56 lira olan en ucuz sigaranın fiyatının 66 liraya çıkması bekleniyor.