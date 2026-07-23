RABAM 10 milyon dolar değerleme ile 500 bin dolarlık yatırım aldı

Otomotiv satış sonrası hizmetlerini tek platformda birleştiren teknoloji girişimi RABAM, Seri A yatırım turu öncesinde gerçekleştirilen köprü yatırım kapsamında, 10 milyon dolar şirket değerlemesi üzerinden 500 bin dolar yatırım aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, RABAM, ilgili yatırımı, teknoloji altyapısının güçlendirilmesi, yapay zeka tabanlı yeni çözümler geliştirilmesi, yurt içinde bilinirliğinin artırılması ve uluslararası büyüme hedeflerinin hızlandırılması amacıyla melek yatırımcılardan aldı.

Otomotiv satış sonrası hizmetler pazarını dijitalleştirme vizyonuyla faaliyet gösteren şirket, otomotiv ekosisteminin tüm paydaşlarını aynı dijital çatı altında buluşturan yeni nesil bir mobilite teknolojisi şirketine dönüşmeyi hedefliyor.

Şirket, sektöründe hem bireysel araç sahiplerine hem de kurumsal filolara yönelik kapsamlı çözümler sunuyor. Kullanıcılar platform üzerinden periyodik bakım, lastik değişimi, lastik oteli, oto yıkama, ekspertiz, çekici hizmetleri, sigorta teklifleri, akaryakıt çözümleri ve araç muayenesi getir-götür hizmetleri gibi birçok ihtiyaca tek noktadan ulaşabiliyor.

Kurumsal hizmetler tarafında ise kendi araç filolarına sahip şirketler, yapay zeka destekli filo yönetim sistemleriyle bakım planlamasından muayeneye, lastik yönetiminden ekspertize, çekici organizasyonundan harcama kontrolüne kadar tüm süreçlerini RABAM üzerinden dijital olarak yönetebiliyor.

Dijital filo yönetiminde yeni dönem

Platformun sunduğu 360 derece dijital filo yönetimi, operasyonel süreçleri tek merkezden yönetilebilir hale getirirken, farklı hizmet sağlayıcılarla çalışma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Kurumsal müşteriler için geliştirilen tek fatura sistemi ise muhasebe, idari işler ve insan kaynakları süreçlerini sadeleştirirken, dijital takip altyapısı sayesinde harcama kontrolü sağlıyor, suistimal riskini azaltıyor ve şirketlerin operasyonel yükünü önemli ölçüde hafifletiyor.

Şirket ayrıca geliştireceği yeni nesil yapay zeka altyapısıyla bireysel araç sahiplerine şeffaf, güvenilir ve kolay erişilebilir hizmetlerin yanı sıra otomotiv özelinde finansal çözümler sunmayı da hedefliyor.

Geliştirilecek bu altyapıyla kurumsal filoların yönetim süreçleri daha öngörülebilir ve verimli hale getirilirken, bakım ihtiyaçlarının önceden tahmin edilmesi, operasyonların otomatik planlanması, maliyet optimizasyonu, tedarikçi performans analizleri ve karar destek mekanizmaları da dijital olarak yönetilebilecek.

RABAM'ın uzun vadeli büyüme stratejisinin merkezinde ise uluslararası açılım bulunuyor. Türkiye'de oluşturduğu teknoloji ve iş modeli deneyimini yurt dışına taşımayı planlayan şirket, ilk etapta Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere çevre coğrafyalarda faaliyet göstermeyi hedefliyor.

Benzer otomotiv dinamiklerine sahip pazarlarda dijital filo yönetimi ve satış sonrası hizmet çözümlerini yaygınlaştırmayı amaçlayan şirket, bölgesel ölçekte güçlü bir mobilite teknolojisi markası olmayı hedefliyor.

Alınan yeni yatırım, şirket için yalnızca finansal bir kaynak değil, Türkiye'de geliştirilen bir teknoloji girişiminin küresel ölçekte rekabet edebilecek yeni nesil bir mobilite platformuna dönüşme yolculuğunun da önemli kilometre taşlarından biri olarak görülüyor.

"Köprü yatırım Seri A öncesi güven tazeledi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen RABAM'ın kurucusu Refik Kaan Aydoğan, alınan finansmanın şirket için yalnızca bir sermaye desteği olmadığını, aynı zamanda şirketin vizyonuna duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Aydoğan, Seri A yatırım turu öncesinde aldıkları köprü yatırımın, aynı zamanda RABAM'ın bugüne kadar ortaya koyduğu teknoloji, iş modeli ve büyüme potansiyeline duyulan güvenin de göstergesi olduğunu aktardı.

RABAM'ı yalnızca otomotiv sektöründe hizmet veren bir platform olarak değil, araç sahipliği deneyimini uçtan uca dijitalleştiren bir teknoloji şirketi olarak konumladıklarını vurgulayan Aydoğan, şunları kaydetti:

"Amacımız sadece hizmet sunan bir platform olmak değil, araç sahiplerinin tek durak noktası olmak, kurumsal şirketlerin mobilite süreçlerini yöneten dijital iş ortağı haline gelmek. Bugün kullanıcılarımız bakım, lastik, ekspertiz, araç yıkama, sigorta, çekici ve birçok satış sonrası hizmete tek platform üzerinden kolayca ulaşabiliyor. Kurumsal tarafta ise şirketlerin filo operasyonlarını dijitalleştirerek hem ciddi zaman tasarrufu sağlıyor hem de operasyonel maliyetleri düşürüyoruz. Bundan sonraki hedefimiz ise bu yapıyı yapay zeka ile kullanıcılarımıza daha pratik ve finansal çözümler sunacak bir yapıya dönüştürmek olacaktır."