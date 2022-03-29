Maher Holding Sigorta Grup Başkanı Ahmet Yaşar, "Diğer sigorta ürünlerimizde olduğu gibi, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünümüzle de sektörde fark yaratacağımıza inanıyoruz. Uygun prim avantajı, beklemeden ömür boyu yenileme garantisi hakkı, geniş kapsamlı ücretsiz ek hizmetler ve yaygın hastane ağıyla sigortalılarına hizmet edecek olan Quick Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nı, özellikle Anadolu illerindeki en iyi hastanelerde de kullanabilmek mümkün." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Quick Sigorta'nın yeni ürünü Quick Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hizmete girdi.

"Şehrin en iyi hastanesi bana yeter, farkı Quick öder" mottosuyla piyasaya sunulan üründe sigortalılar üç farklı network ağıyla, şehrin en iyi hastanelerinin olanaklarından yararlanabiliyor.

Quick Sigorta, 45 yaş öncesi sigortalılar için sektörde bir ilk olarak "Ömür Boyu Beklemeden Yenileme Garantisi"ni tercihe göre birinci ya da ikinci yılın sonunda ek prim ödeyerek müşterileri ile buluşturuyor.

Ayrıca Quick Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, başka bir sigorta şirketinde sağlık sigortası olup ömür boyu yenileme garantisi hakkı kazanamamış bireylerin en az 1 tam yıl kesintisiz sigortalılık süresini doldurmaları halinde kendilerine ömür boyu yenileme garantisi hakkı da tanıyor.

Quick Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile ayrıca, aile bireyleriniz de aynı poliçeyle yüzde beş aile indirimi ile güvence altına alınabiliyor.

Quick Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, anlaşmalı sağlık kurumlarından oluşan üç ayrı ağ ve iki ayrı plan seçeneğiyle sigortalıların kendi bütçelerine en uygun tamamlayıcı sağlık sigortası ürününü satın almalarına olanak sağlıyor.

Pembe, Yeşil ve Lacivert network seçenekleri ile sigortalıların yaşadıkları bölgelere en yakın yerdeki hastanelerden başlayarak geniş bir hastane kullanım ağı sunan Quick Sigorta, şehrin en iyi hastanelerini uygun fiyatlarla müşterileri ile buluşturuyor.

Quick Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, geniş kapsamlı ek sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak bir bütün halinde kullanmaya olanak sağlıyor. Özellikle kanserin erken teşhisinde önemli olan 40 yaş üstü kadın sigortalılarına, yılda bir kez ücretsiz Mamografi/Meme USG ve 40 yaş üstü erkek sigortalılarına PSA ölçüm imkanı tanıyor.

Ayrıca sigortalılar, poliçe dahilinde ayakta tedavi teminatları olmasa dahi, yılda bir kez ücretsiz check-up ve teşhisi konulmuş hastalıkları için uzman doktorlardan sınırsız olarak ikinci görüş alabiliyor.

Bunlara ek olarak, online diyetisyen, online psikolojik danışmanlık, online 7/24 tıbbi danışmanlık hizmetlerini sınırsız olarak kullanırken, evde tıbbi bakım, diş bakım ve göz kontrolü hizmetlerinden de yararlanabiliyor. Ayrıca poliçede yer alan fizik tedavi kullanım hakkı da 30 adet olarak belirlendi.

Quick Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kovid 19'u da kapsıyor

Quick Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı ve yerel yönetimlerin tavsiye ettiği aşı ve tedavi yöntemlerine uygun hareket etmiş bireylerin sigortalama tarihinden 15 gün sonra Kovid-19'a yakalanmaları halinde yatarak tedavi giderlerini teminat altına alıyor.

Yeni hizmet, sigortalılarına Medline ambulans hizmetini ücretsiz sağlıyor. Quick Sigorta Mobil uygulaması tek tuş ile sigortalarının konumunu otomatik anlıyor ve ambulansı ücretsiz olarak adrese yönlendirme yapıyor.

Ayrıca ürün, yüzde 100 online olarak kullanıcı dostu ekranlar ile cepten, netten, acenteden anında ve pratik bir şekilde sigortalılar ile buluşuyor.

"Finansal sigortalardan sağlık sigortalarına kadar tüm branşlarda hizmet veren bir sigorta şirketiyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Sigorta Grup Başkanı Ahmet Yaşar, "Diğer sigorta ürünlerimizde olduğu gibi, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünümüzle de sektörde fark yaratacağımıza inanıyoruz. Uygun prim avantajı, beklemeden ömür boyu yenileme garantisi hakkı, geniş kapsamlı ücretsiz ek hizmetler ve yaygın hastane ağıyla sigortalılarına hizmet edecek olan Quick Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nı, özellikle Anadolu illerindeki en iyi hastanelerde de kullanabilmek mümkün." ifadelerini kullandı.

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy da, "Quick Sigorta olarak bir ürünü daha müşterilerle buluşturmanın keyfini ve gururunu yaşıyoruz. Kurulduğu günden bu yana yenilikçi yaklaşımlarla hareket eden şirketimiz 'İyi Fikir'ler ile desteklediği yeni ürünü Quick Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nın öne çıkan özelliklerini bugün gerçekleştiren lansman ile iş ortakları ve sigortalılarına tanıttı. Şirketimize ve sektörümüze hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.