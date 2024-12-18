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Quick Sigorta, Afyonkarahisar'da İş Dünyası ve Sigorta Sektörünü Bir Araya Getirdi

Quick Sigorta, Afyonkarahisar'da İş Dünyası ve Sigorta Sektörünü Bir Araya Getirdi
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Quick Sigorta, Afyonkarahisar'da düzenlenen panelde sigorta sektörünün iş dünyasıyla işbirliğini artırma yollarını tartıştı. Panele katılan sektör temsilcileri, sigortanın önemi ve kentsel dönüşüm projeleri hakkında görüşlerini paylaştı.

Quick Sigorta, Afyonkarahisar'da iş dünyası ve sigorta sektörünü bir araya getiren panele katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ev sahipliğinde düzenlenen "İş Dünyasının Sigorta Sektöründen, Sigorta Sektörünün İş Dünyasından Beklentileri" başlıklı panelde, sigorta sektörünün iş dünyasıyla daha etkin işbirliği yolları ele alındı.

Panele, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kasapoğlu, Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) Başkanı Adnan Çelik, Maher Holding Sigorta Grubunun yönetim kadrosu ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Panelde geniş katılım sağlandı

Afyonkarahisar ve çevre illerden gelen sigorta acenteleri ile iş insanlarının yoğun ilgi gösterdiği panele, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Dalkılıç da öğrencileriyle birlikte katılım sağladı.

Afyon Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (ESOB) Başkanı Cengiz Üstün, Afyonkarahisar Sanayici ve İşadamları Derneği (AFSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Sayın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Funda Güleç Yaman, Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Çetin ve ATSO 24. Meslek Komite Başkanı Durmuş Gümüş de panelde görüşlerini paylaştı.

Panel öncesi ziyaret

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar ve beraberindeki heyet, panelden önce Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ziyaret etti.

Ziyarette, sigortalı kentsel dönüşüm projelerine değinen Yaşar, 13 Haziran itibarıyla yürürlüğe giren Bina Tamamlama Sigortası'nın kentsel dönüşüme ivme kazandırdığını ifade etti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da sigorta sektörü temsilcilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti aktararak, bu tür buluşmaların sektördeki işbirliğini güçlendirmek açısından önemli olduğunu vurguladı.

Ziyarette ayrıca Afyonkarahisar'ın sigorta sektörü açısından taşıdığı potansiyel değerlendirildi ve bu potansiyelin daha etkin kullanılması amacıyla ortak çalışmalar yürütüleceği kaydedildi.

"Reel sektörde sigorta araçlarının yeterince benimsenmediğini görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, sigortanın, işler kötüye giderken daha da önemli hale geldiğini belirtti.

Yaşar, sigorta primlerinden tasarruf yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Ülkemizin dünya ekonomisindeki yeri 18 ila 20 sıralarda değişiyor. Sigortacılıktaki ise 35. sırada bulunuyor. Bizim gelişen bir ülke olarak sigortacılıkta da en azından 18. sırada olmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin sigorta enstrümanlarından yeterince faydalanmadığına dikkati çeken Yaşar, şu ifadeleri kullandı:

"11 ili sarsan depremde maddi zarar yaklaşık 103 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu zararın sadece 5 milyar doları sigortalıydı. Yani 103 milyar doların sadece 5 milyar doları sigorta sektöründen karşılandı. Kalan kısım karşılamak için geçen yıl bütçeden 1.8 trilyon lira kaynak ayırmak zorunda kalındı. Yani aslında biz sigorta primlerinden kaçınmış olmuyoruz. Vatandaşlar olarak vergilerle yeniden bu zararı üstlenmek zorunda kalıyoruz. Bunu sigorta olarak üstlendiğimiz takdirde hem reasürörlerin, yabancıların bu zarara ortak olmalarını sağlamış oluyoruz hem de bütçelenebilir, öngörülebilir bir durum ortaya çıkıyor."

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser de sigorta sektörünün girişimciler ve iş insanları üzerindeki riskleri paylaşarak güvence sağladığını belirtti.

Serteser, "Firmalar, faaliyet süreçlerinde karşılaşacakları riskleri yönetebilmek için sigorta korumasına ihtiyaç duyar. Ancak reel sektörde sigorta araçlarının yeterince benimsenmediğini görüyoruz. 2023 yılında TOBB'un yaptığı bir ankette, sanayi kuruluşlarının yüzde 51'inin sigorta poliçelerini yenilemediği ortaya çıkmıştır." bilgisini verdi.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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