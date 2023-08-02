QNB Finansinvest Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası Seçildi

QNB Finansinvest, World Finance Banking Awards 2023'te Türkiye'nin en iyi 'Yatırım Bankası' seçildi. Ödül programında QNB Finansinvest, sektördeki başarılı çalışmaları ve müşteri hizmetleriyle öne çıktı.

QNB Finansinvest, World Finance Banking Awards 2023 (World Finance Bankacılık Ödülleri 2023)'te Türkiye'nin en iyi "Yatırım Bankası" seçildi.

QNB Finansinvest'ten yapılan açıklamaya göre, dünya çapında finans piyasalarına yönelik çalışmalar yapan World Finance, 2008'den bu yana gerçekleştirdiği World Finance Banking Awards programıyla yatırım, sürdürülebilirlik, inovasyon, ticari, bireysel ve özel bankacılık alanlarında kendi sektörünün iyilerini ödüllendiriyor.

Daha önce; Deutsche Bank, BNP Paribas, JP Morgan Chase, UBS gibi önemli finans kurumlarının da ödüllendirildiği ödül programında QNB Finansinvest, "Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası" olarak seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansinvest Genel Müdürü Pamir Karagöz QNB Finansinvest olarak, sektörü derinleştirmek ve müşterilerine en iyi hizmeti vermek için çalışmalarımızı sürdürdüklerini bildirdi.

Geçen yıl, liderlik ettikleri halka arzlarla yenilenebilir enerji, tekstil, demir-çelik ve teknoloji sektörlerinde önemli şirketleri sermaye piyasalarına kazandırdıklarını belirten Karagöz, "2022'de gerçekleştirdiğimiz Sun Tekstil ve Kocaer Çelik'in halka arz süreçlerinde lider, Smart Güneş ve Aztek Teknoloji'nin halka arzlarında ise eş lider konumunda bulunarak toplamda 3,1 milyar TL halka arz büyüklüğüne ulaştık.

Elde ettiğimiz bu başarılı sonuçlar, müşterilerimiz tarafından güçlü bir şekilde benimsendiğimizi gösteriyor. World Finance Banking Awards 2023'te kazandığımız; 'Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası' ödülüyle de başarılarımızın tanınmasından dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bu başarıda gösterdikleri olağanüstü performans nedeniyle çalışma arkadaşlarımı da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.