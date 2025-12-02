Haberler

QCAR Mobilite Elazığ ve Batman'da şube açtı

Maher Holding'in mobilite alanındaki araç kiralama markası QCAR Mobilite, Elazığ ve Batman'da şube açılışları yaptı. Açılışlarla birlikte şirketin Türkiye genelindeki şube sayısı 42'ye yükseldi.

Maher Holding'in mobilite alanındaki araç kiralama markası QCAR Mobilite, Elazığ ve Batman'da şube açılışı gerçekleştirdi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, QCAR Mobilite, bireysel ve kurumsal kullanıcılar için mobiliteyi konforlu, ekonomik ve erişilebilir hale getirme hedefiyle Türkiye genelindeki büyümesini sürdürüyor.

Şirket, Elazığ ve Batman'da hizmete açtığı iki yeni şubeyle Türkiye genelindeki şube sayısını 42'ye çıkardı. Elazığ'daki şubenin sahibi Asilay Sigorta'nın kurucusu Hacı Bahçeci, Batman'daki şubenin ise Çetintaş Sigorta'nın kurucusu Ali Çetintaş oldu.

Şubelerin açılış törenlerine, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, QCAR Mobilite Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özışık, Quick Sigorta, QCAR Mobilite ve Quick Finans yönetim kadrosu ve bölge acenteleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yaşar, QCAR Mobilite'nin kısa sürede Türkiye genelinde güçlü bir ağ oluşturduğunu belirtti.

Her yeni şubenin, Türkiye'nin dört bir yanında mobiliteyi herkes için erişilebilir hale getirme yolunda atılmış önemli bir adım olduğunu aktaran Yaşar, "Elazığ ve Batman'daki bu yeni adresler aracılığıyla, Doğu Anadolu'da da güçlü bir varlık gösteriyoruz. Bu başarıda, acentelerimizin enerjisi ve inancı büyük rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

QCAR Mobilite Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özışık da doğru lokasyon ve güçlü iş ortaklıklarının önemli olduğunu, her şubeyi bulunduğu bölgenin dinamiklerine uygun şekilde planladıklarını aktardı.

Özışık, "Elazığ'da ve Batman'da birlikte çalıştığımız değerli acentelerimiz, markamızın hizmet kalitesini en etkin şekilde yansıtacak. QCAR Mobilite'nin büyüme yolculuğu, doğru ortaklarla ve şehirlerle ilerliyor. Bu açılışlar da bunun en güzel örneği." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
