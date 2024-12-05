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Putin, Rus Gazı İçin Ödeme Zorunluluğunu Kaldırdı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazı ihracatında ödemelerin Gazprombank'a yapılması zorunluluğunu iptal etti. Yeni kararla birlikte yabancı şirketler, Rus gazı ödemelerini artık üçüncü taraf bankalar vasıtasıyla da gerçekleştirebilecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazının ihracatında alıcı şirketlerin ödemelerinin Gazprombank'a yapılmasına yönelik zorunluluğu iptal etti.

Putin'in imzaladığı kararnameyle, Rus gazı alan yabancı şirketlere uygulanan özel ödeme sürecini belirleyen 31 Mart 2022 tarihli kararda güncelleme yapıldı.

Yeni düzenlemeye göre, şirketlerin Rus gazı için ödemeleri Gazprombank'a yapma mecburiyeti kalkarken, ödemeler üçüncü taraf bankalar aracılığıyla da yapılabilecek.

Rus enerji şirketi Gazprom'un ortakları arasında yer alan Gazprombank, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz ihracatında yapılan ödemeler için kullanılıyordu.

ABD yönetimi, Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a 21 Kasım'da yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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