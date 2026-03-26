Rusya Devlet Başkanı Putin: "Orta Doğu'daki çatışmanın sonuçları öngörülemez"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu'daki çatışmaların küresel piyasalarda yarattığı dalgalanmalara dikkat çekerek, bu durumun ekonomik sonuçlarının öngörülemez olduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, petrol fiyatlarının yükseldiğini, küresel piyasaların çalkalandığını belirterek, " Orta Doğu'daki çatışmanın sonuçları şimdilik öngörülemez. Bana kalırsa, çatışmanın tarafları bile öngöremiyor." dedi.

Putin, Moskova'da Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği (RSPP) Toplantısı'nda konuştu.

Orta Doğu'daki çatışmaların dünyayı giderek daha fazla etkilediğini anlatan Putin, "Uluslararası lojistik, üretim ve işbirliği zincirlerine ciddi zarar veriyor. Hidrokarbon ve metal çıkarma, işleme, gübre üretimi ve diğer birçok mal ve ürünle ilgili sektörlerin tamamı darbe aldı." ifadelerini kullandı.

Putin, çatışmaların etkisinin Kovid-19 salgını dönemiyle kıyaslandığına işaret ederek, "Orta Doğu'daki çatışmanın sonuçları şimdilik öngörülemez. Bana kalırsa, çatışmanın tarafları bile öngöremiyor." dedi.

Rusya'nın emtia fiyatlarındaki artıştan elde ettiği konjonktürel gelirlerin ihtiyatlı kullanılması gerektiğini vurgulayan Putin, "Geleneksel ihracatımızın fiyatları yükselirken piyasalar da çalkantılı bir dönemden geçiyor. Bugün piyasalar bir yöne sallandıysa, yarın diğer yöne sallanabilir." diye konuştu.

Küresel ticaretteki sarsıntıların hız kazandığını belirten Putin, "Bunlar, yeni bir gerçeklik haline geliyor ve tüm küresel ekonominin yeni bir duruma geçişine eşlik ediyor. Zamanın getirdiği zorluklara cevap verebilmek için Rusya da güçlü olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
Uganda: İsrail yenilgiye uğrarsa, savaşa katılıp yanlarında oluruz

Bir ülke daha tarafını seçti: Yenilgiye uğrarlarsa savaşa gireriz
Bu nasıl sorumsuzluk? BİM'in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın

Bu nasıl sorumsuzluk? BİM'in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın
Vatandaşa sattıkları ürüne bakın: Paylaşıp bakanlığı etiketledi

Birileri bunun hesabını sorsun

Fatma Soydaş'ın estetiksiz halini görenler tanıyamıyor

Estetiksiz halini görenler tanıyamıyor
Uganda: İsrail yenilgiye uğrarsa, savaşa katılıp yanlarında oluruz

Bir ülke daha tarafını seçti: Yenilgiye uğrarlarsa savaşa gireriz
İşte Mourinho'nun gelecek sezon yöneteceği takım

İşte gelecek sezon yöneteceği takım
Kalkışta korku anları! Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı

Kalkışta korku anları! Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı