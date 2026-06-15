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Putin, doğal gaz ödemelerinin Gazprombank dışındaki bankalara yapılmasına yönelik iznin süresini uzattı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazı alan yabancı şirketlerin ödemelerini Gazprombank dışındaki bankalar üzerinden yapabilmesine imkan tanıyan iznin süresini 1 Ekim'e kadar uzattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazı ihracatında alıcı şirketlerin ödemelerini Gazprombank dışındaki bankalar üzerinden yapabilmesine imkan tanıyan iznin süresini uzattı.

Putin'in imzaladığı kararnameyle, Rus gazı alan yabancı şirketlere uygulanan özel ödeme sürecini belirleyen 5 Aralık 2024 tarihli düzenlemenin süresi 1 Ekim'e kadar uzatıldı.

Buna göre, söz konusu şirketlerin Rus gazı için ödemelerini Gazprombank dışındaki bankalar aracılığıyla yapabilmesine yönelik izin 1 Ekim'e kadar geçerli olacak.

Rusya, "dost olmayan" ülkelerdeki şirketlerin Gazprombank'ta döviz ve ruble hesapları açmalarını ve ödemelerini rubleyle yapmalarını öngören kararnameyi 1 Nisan 2022'de yürürlüğe koymuştu.

Rus enerji şirketi Gazprom'un ortakları arasında yer alan Gazprombank, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz ihracatında yapılan ödemeler için kullanılıyordu.

ABD yönetimi, Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a 21 Kasım 2024'te yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Putin de Aralık 2024'te, ödemelerin diğer bankalar üzerinden yapılabilmesine imkan tanıyan kararnameyi onaylamıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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