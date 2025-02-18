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Pülümür'de 281 Konut İhalesi Gerçekleştirilecek

Pülümür'de 281 Konut İhalesi Gerçekleştirilecek
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 198 deprem hak sahibi vatandaşa ve kentsel dönüşüm için 83 konut olmak üzere toplam 281 konutun ihalesi, TOKİ tarafından 20 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.

Tunceli'nin Pülümür ilçe merkezinde 198'i deprem hak sahibi vatandaşlara, 83'ü de ilçede kentsel dönüşüm için kullanılmak üzere yapılacak toplam 281 konutun ihalesi TOKİ tarafından 20 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu valiliğin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Pülümür ilçe merkezimizde, 198 tanesi deprem hak sahibi vatandaşlarımıza verilmek üzere, 83 tanesi ise Pülümür ilçesinin kentsel dönüşümü için kullanılmak üzere toplam 281 adet konut ihalesi TOKİ tarafından 20 Şubat 2025 Perşembe günü yapılacaktır. Pülümür ilçemize ve ilimize hayırlı olsun. Projeye desteklerinden ötürü Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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